https://ria.ru/20240214/detsad-1927342494.html

Детсад в Химках на 320 малышей достроят в этом году

Детсад в Химках на 320 малышей достроят в этом году - РИА Новости, 14.02.2024

Детсад в Химках на 320 малышей достроят в этом году

Реконструкцию детского сада №9 на Юбилейном проспекте в Химках планируют завершить до конца этого года, ход работ проверил глава городского округа Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:37

2024-02-14T14:37

2024-02-14T14:37

химки

сергей родионов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реконструкцию детского сада №9 на Юбилейном проспекте в Химках планируют завершить до конца этого года, ход работ проверил глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с родителями дошкольников и воспитателями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Детский сад рассчитан на 320 малышей. Строители уже завершили обустройство подвала и первого этажа и приступили к возведению стен второго этажа. "Этот детский сад был открыт более 50 лет назад. Сегодня он, конечно же, нуждается в модернизации. Приняли решение полностью его реконструировать, чтобы учреждение отвечало всем современным стандартам. Мощность сада увеличим почти в два раза. Одновременно здесь смогут заниматься до 320 малышей", — отметил Волошин, которого цитирует пресс-служба. Старый двухэтажный сад фактически снесли. На его месте строят новое учреждение, высота которого составит четыре этажа. Площадь объекта увеличится до 4,8 тысячи "квадратов". На месте работает бригада из 25 человек и трех единиц техники. Они уже демонтировали старые конструкции, обустроили цокольный и первый этажи, а также приступили к возведению стен второго. Общая строительная готовность — 20%. "Монолитные работы планируем закончить к концу апреля. Также в ближайшее время приступаем к устройству наружных сетей и черновой отделке. Идем в графике", — рассказал руководитель проекта реконструкции Сергей Родионов. После реконструкции в детском саду появятся спальни и игровые зоны для 13 групп малышей разных возрастов, физкультурный и музыкальные залы, дополнительные кабинеты для занятий с детьми и медицинский пункт. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки. Реконструкцию проводят в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Чтобы не прерывать учебный процесс, детей на время ремонта распределили по другим дошкольным учреждениям округа.

https://ria.ru/20240209/premiya-1926389841.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, сергей родионов, московская область (подмосковье)