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Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию - РИА Новости, 14.02.2024
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14:20 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/derevnya-1927335856.html
Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию
Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию - РИА Новости, 14.02.2024
Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию
Жители деревни Пуково в Порховском районе Псковской области никогда не сталкивались с насмешками из-за ее названия и не задумывались о переименовании, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:20
2024-02-14T14:20
общество
порховский район
псковская область
владислав даванков
алексей диденко (политик)
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Жители деревни Пуково в Порховском районе Псковской области никогда не сталкивались с насмешками из-за ее названия и не задумывались о переименовании, сообщили РИА Новости в администрации сельского поселения Славковская волость, куда входит эта деревня. Накануне глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко сообщил, что авторы отзывают из Госдумы законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, которые принижают достоинство их жителей. Этот законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатом Антоном Ткачевым. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка и Шалава сталкиваются с травлей. "У нас все нормально. Люди уже привыкли к этому (названию), и ничего такого здесь нет. Просто в слове Пуково надо правильно ставить ударение на "о", а не на "у", – сказала собеседница агентства. По ее словам, жители деревни Пуково никогда не задумывались о возможности ее переименовать. "У нас еще была деревня Херуха, которой больше, к сожалению, не существует, и там тоже люди спокойно жили", – добавила представитель сельского поселения.
https://realty.ria.ru/20181018/1530892723.html
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порховский район
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общество, порховский район, псковская область, владислав даванков, алексей диденко (политик), госдума рф
Общество, Порховский район, Псковская область, Владислав Даванков, Алексей Диденко (политик), Госдума РФ
Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию

Власти: жители псковской деревни Пуково не сталкивались с насмешками

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтобусная остановка
Автобусная остановка - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Жители деревни Пуково в Порховском районе Псковской области никогда не сталкивались с насмешками из-за ее названия и не задумывались о переименовании, сообщили РИА Новости в администрации сельского поселения Славковская волость, куда входит эта деревня.
Накануне глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко сообщил, что авторы отзывают из Госдумы законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, которые принижают достоинство их жителей. Этот законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатом Антоном Ткачевым. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка и Шалава сталкиваются с травлей.
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Joppa не то, чем кажется: как правильно звучат неприличные названия городов
18 октября 2018, 09:16
«
"У нас все нормально. Люди уже привыкли к этому (названию), и ничего такого здесь нет. Просто в слове Пуково надо правильно ставить ударение на "о", а не на "у", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, жители деревни Пуково никогда не задумывались о возможности ее переименовать.
"У нас еще была деревня Херуха, которой больше, к сожалению, не существует, и там тоже люди спокойно жили", – добавила представитель сельского поселения.
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ОбществоПорховский районПсковская областьВладислав ДаванковАлексей Диденко (политик)Госдума РФ
 
 
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