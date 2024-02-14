https://ria.ru/20240214/derevnya-1927335856.html

Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию

Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию - РИА Новости, 14.02.2024

Жители деревни Пуково рассказали, как относятся к ее названию

Жители деревни Пуково в Порховском районе Псковской области никогда не сталкивались с насмешками из-за ее названия и не задумывались о переименовании, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:20

2024-02-14T14:20

2024-02-14T14:20

общество

порховский район

псковская область

владислав даванков

алексей диденко (политик)

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Жители деревни Пуково в Порховском районе Псковской области никогда не сталкивались с насмешками из-за ее названия и не задумывались о переименовании, сообщили РИА Новости в администрации сельского поселения Славковская волость, куда входит эта деревня. Накануне глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко сообщил, что авторы отзывают из Госдумы законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, которые принижают достоинство их жителей. Этот законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатом Антоном Ткачевым. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка и Шалава сталкиваются с травлей. "У нас все нормально. Люди уже привыкли к этому (названию), и ничего такого здесь нет. Просто в слове Пуково надо правильно ставить ударение на "о", а не на "у", – сказала собеседница агентства. По ее словам, жители деревни Пуково никогда не задумывались о возможности ее переименовать. "У нас еще была деревня Херуха, которой больше, к сожалению, не существует, и там тоже люди спокойно жили", – добавила представитель сельского поселения.

https://realty.ria.ru/20181018/1530892723.html

https://ria.ru/20231031/kherota-1906462471.html

порховский район

псковская область

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общество, порховский район, псковская область, владислав даванков, алексей диденко (политик), госдума рф