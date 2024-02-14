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Опрос: больше половины россиян оценили материальное положение как среднее - РИА Новости, 14.02.2024
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14:12 14.02.2024
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Опрос: больше половины россиян оценили материальное положение как среднее
Опрос: больше половины россиян оценили материальное положение как среднее - РИА Новости, 14.02.2024
Опрос: больше половины россиян оценили материальное положение как среднее
Более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 17% говорят о том, что сейчас у них плохое материальное положение, согласно... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:12
2024-02-14T14:12
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 17% говорят о том, что сейчас у них плохое материальное положение, согласно результатам опроса ФОМ. Отвечая на вопрос о своем материальном положении, 57% россиян назвали его средним, 23% сказали, что оно хорошее, 17% считают своем материальное положение плохим, сообщается на сайте ФОМ. Две трети (67%) респондентов ответили, что за последние два-три месяца их материальное положение практически не изменилось, 19% заявили, что оно ухудшилось, 12% сказали, что их материальное положение улучшилось. Более четверти (27%) россиян ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится, 39% думают, что оно не изменится, 11% считают, что за год их материальное положение ухудшится. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 января 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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фонд "общественное мнение", россия, общество
Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
Опрос: больше половины россиян оценили материальное положение как среднее

ФОМ: 57% россиян считают свое материальное положение средним, 17% — плохим

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 17% говорят о том, что сейчас у них плохое материальное положение, согласно результатам опроса ФОМ.
Отвечая на вопрос о своем материальном положении, 57% россиян назвали его средним, 23% сказали, что оно хорошее, 17% считают своем материальное положение плохим, сообщается на сайте ФОМ.
Две трети (67%) респондентов ответили, что за последние два-три месяца их материальное положение практически не изменилось, 19% заявили, что оно ухудшилось, 12% сказали, что их материальное положение улучшилось.
Более четверти (27%) россиян ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится, 39% думают, что оно не изменится, 11% считают, что за год их материальное положение ухудшится.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 января 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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