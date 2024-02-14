https://ria.ru/20240214/dedollarizatsiya-1927328564.html

Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров

Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024

Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров

Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:51

2024-02-14T13:51

2024-02-14T13:51

сергей лавров

политика

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Необходимо понимать задачи, которые мы перед собой ставим. А задачи заключаются в том, как сказал президент, чтобы мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют долгие, долгие годы Запад во главе с США", - сказал Лавров, общаясь с депутатами в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что американская валюта "превратилась в оружие", это заставляет страны по всему миру задумываться, нужно ли с ней связываться. "Дедолларизация идет полным ходом, мы занимаемся этим на двусторонней основе. С КНР уже 90 примерно процентов (товарооборота в национальных валютах - ред.). Около 50% - с Индией. Близкие цифры в торговле с Ираном, со многими другими странами. И этот процесс перехода на национальные валюты будет продолжаться. Равно как продолжаются и многосторонние усилия по формированию механизмов на региональном, а то и глобальном уровне, которые будут позволять использовать альтернативные формы платежей", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20240209/dollar-1926315233.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, сша