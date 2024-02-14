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Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
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13:51 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/dedollarizatsiya-1927328564.html
Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров
Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров
Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:51
2024-02-14T13:51
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Необходимо понимать задачи, которые мы перед собой ставим. А задачи заключаются в том, как сказал президент, чтобы мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют долгие, долгие годы Запад во главе с США", - сказал Лавров, общаясь с депутатами в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что американская валюта "превратилась в оружие", это заставляет страны по всему миру задумываться, нужно ли с ней связываться. "Дедолларизация идет полным ходом, мы занимаемся этим на двусторонней основе. С КНР уже 90 примерно процентов (товарооборота в национальных валютах - ред.). Около 50% - с Индией. Близкие цифры в торговле с Ираном, со многими другими странами. И этот процесс перехода на национальные валюты будет продолжаться. Равно как продолжаются и многосторонние усилия по формированию механизмов на региональном, а то и глобальном уровне, которые будут позволять использовать альтернативные формы платежей", - заявил Лавров.
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сергей лавров, политика, сша
Сергей Лавров, Политика, США
Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров

Лавров: дедолларизация и переход на национальные валюты идут полным ходом

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо понимать задачи, которые мы перед собой ставим. А задачи заключаются в том, как сказал президент, чтобы мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют долгие, долгие годы Запад во главе с США", - сказал Лавров, общаясь с депутатами в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что американская валюта "превратилась в оружие", это заставляет страны по всему миру задумываться, нужно ли с ней связываться.
"Дедолларизация идет полным ходом, мы занимаемся этим на двусторонней основе. С КНР уже 90 примерно процентов (товарооборота в национальных валютах - ред.). Около 50% - с Индией. Близкие цифры в торговле с Ираном, со многими другими странами. И этот процесс перехода на национальные валюты будет продолжаться. Равно как продолжаются и многосторонние усилия по формированию механизмов на региональном, а то и глобальном уровне, которые будут позволять использовать альтернативные формы платежей", - заявил Лавров.
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