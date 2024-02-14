Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров
Лавров: дедолларизация и переход на национальные валюты идут полным ходом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо понимать задачи, которые мы перед собой ставим. А задачи заключаются в том, как сказал президент, чтобы мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют долгие, долгие годы Запад во главе с США", - сказал Лавров, общаясь с депутатами в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что американская валюта "превратилась в оружие", это заставляет страны по всему миру задумываться, нужно ли с ней связываться.
"Дедолларизация идет полным ходом, мы занимаемся этим на двусторонней основе. С КНР уже 90 примерно процентов (товарооборота в национальных валютах - ред.). Около 50% - с Индией. Близкие цифры в торговле с Ираном, со многими другими странами. И этот процесс перехода на национальные валюты будет продолжаться. Равно как продолжаются и многосторонние усилия по формированию механизмов на региональном, а то и глобальном уровне, которые будут позволять использовать альтернативные формы платежей", - заявил Лавров.