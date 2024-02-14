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Умер автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!" Деак - РИА Новости, 14.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:06 14.02.2024 (обновлено: 15:19 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/deak-1927351812.html
Умер автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!" Деак
Умер автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!" Деак - РИА Новости, 14.02.2024
Умер автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!" Деак
Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!", скончался на 96-м году жизни, сообщило агентство MTI. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:06
2024-02-14T15:19
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россия
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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!", скончался на 96-м году жизни, сообщило агентство MTI. "Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам... скончался на 96-м году жизни", - говорится в сообщении. Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Сам научился играть на трубе, с 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. Автор музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также джазовых и симфонических композиций, многие из которых он записал со своим музыкальным коллективом. В России музыка Деака известна по мультсериалу "Ну, погоди!". Деак является автором композиции "Водные лыжи", которая используется в заставке, а также ряда других мелодий, прозвучавших в нескольких сериях.
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россия
Культура, Россия
Умер автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!" Деак

Умер автор заставки к "Ну, погоди!" венгерский композитор Деак

Композитор Тамаш Деак
Композитор Тамаш Деак
Композитор Тамаш Деак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!", скончался на 96-м году жизни, сообщило агентство MTI.
«
"Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам... скончался на 96-м году жизни", - говорится в сообщении.
Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Сам научился играть на трубе, с 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. Автор музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также джазовых и симфонических композиций, многие из которых он записал со своим музыкальным коллективом.
В России музыка Деака известна по мультсериалу "Ну, погоди!". Деак является автором композиции "Водные лыжи", которая используется в заставке, а также ряда других мелодий, прозвучавших в нескольких сериях.
 
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