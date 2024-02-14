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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.02.2024
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04:50 14.02.2024
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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.02.2024
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:50
2024-02-14T04:50
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. Подземные толчки зафиксированы в 22.31 по местному времени (4.31 мск). Эпицентр располагался в 57 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html
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в мире, чили
В мире, Чили
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

На севере Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограмма. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии.
Подземные толчки зафиксированы в 22.31 по местному времени (4.31 мск). Эпицентр располагался в 57 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Калифорнии произошла серия землетрясений
12 февраля, 12:44
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
 
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