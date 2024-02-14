https://ria.ru/20240214/chili-1927221157.html

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.02.2024

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:50

2024-02-14T04:50

2024-02-14T04:50

в мире

чили

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. Подземные толчки зафиксированы в 22.31 по местному времени (4.31 мск). Эпицентр располагался в 57 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html

чили

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2024

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в мире, чили