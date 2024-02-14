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Казнь самого известного советского серийного убийцы Чикатило

Казнь самого известного советского серийного убийцы Чикатило - РИА Новости, 14.02.2024

Казнь самого известного советского серийного убийцы Чикатило

Тридцать лет назад, 14 февраля 1994 года, был расстрелян один из самых известных советских серийных убийц Андрей Чикатило. На счету маньяка - 53 жертвы, среди... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:42

2024-02-14T00:42

2024-02-14T00:42

происшествия

справки

шахты

харьковская область

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тридцать лет назад, 14 февраля 1994 года, был расстрелян один из самых известных советских серийных убийц Андрей Чикатило. На счету маньяка - 53 жертвы, среди которых множество женщин и детей. Ниже приводится справочная информация. Советский серийный маньяк родился 16 октября 1963 года в селе Яблочное Харьковской области УССР. Чикатило работал учителем русского языка и литературы в школе. С конца 70-х годов он совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди его жертв множество детей и женщин. Свое первое убийство он совершил в 1978 году в городе Шахты. Спустя шесть лет - в 1984 году - его впервые задержали, однако в итоге отпустили за отсутствием доказательной базы. Тогда же появился так называемый "феномен Чикатило": образцы биоматериалов маньяка якобы не совпали с найденными на месте преступления. Однако в 2021 году в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис заявил, что на самом деле "феномена Чикатило" как такового не существует, а произошедшее было ошибкой. После неудачной поимки Чикатило были задержаны и другие подозреваемые. Как рассказывал РИА Новости бывший начальник следственной группы Амурхан Яндиев, в 70-е годы по подозрению в серии убийств был задержан психически больной человек, который в них сознался. Однако убийства после его задержания не прекратились, и на себя их стали брать его знакомые. В 1985 году, когда дело было передано для расследования в федеральную прокуратуру, следователи пришли к выводу, что эти люди убийств не совершали. Среди роковых ошибок следствия в то время стал расстрел невиновного жителя города Шахты за убийство девочки в 1978 году, которое, как потом выяснилось, также совершил Чикатило. Второй и последний раз маньяк был пойман уже в 1990 году в ходе оперативной операции "Лесополоса". Судебный процесс над серийным маньяком длился два года. Примечательно, что именно на процессе над Чикатило впервые в российском суде была установлена "клетка". Во время процесса Чикатило притворялся сумасшедшим, но был признан судом вменяемым. Причем эксперты подтверждали, что маньяк страдал шизофренией, но был "вменяемым невменяемым", поскольку умело скрывал следы преступлений. Суд в итоге приговорил Чикатило к смертной казни, 14 февраля 1994 года он был расстрелян.

шахты

харьковская область

ростовская область

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происшествия, справки, шахты, харьковская область, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)