https://ria.ru/20240214/chemezov-1927291775.html
Защита обжаловала приговор за вымогательство у Чемезова
Защита обжаловала приговор за вымогательство у Чемезова - РИА Новости, 14.02.2024
Защита обжаловала приговор за вымогательство у Чемезова
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, следует из карточки дела. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:56
2024-02-14T11:56
2024-02-14T12:06
ростех
происшествия
сергей чемезов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Защита обжаловала приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, следует из карточки дела.Апелляционная жалоба поступила еще в день оглашения приговора. В Хамовническом суде Москвы на на запрос РИА Новости уточнять подробности отказались.Однако, как пояснил агентства адвокат одного из осужденных Ариана Романовского Дмитрий Малютов, защита еще не получила текст приговора и подробную жалобу планируют подавать уже после этого.Хамовнический суд в минувший понедельник назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал телеграм-канал "Тушите свет".По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
https://ria.ru/20240208/vymogatelstvo-1926226243.html
https://ria.ru/20240212/rostekh-1926847468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, происшествия, сергей чемезов
Ростех, Происшествия, Сергей Чемезов
Защита обжаловала приговор за вымогательство у Чемезова
Защита обжаловала приговор за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Защита обжаловала приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, следует из карточки дела.
Апелляционная жалоба поступила еще в день оглашения приговора. В Хамовническом суде Москвы
на на запрос РИА Новости уточнять подробности отказались.
Однако, как пояснил агентства адвокат одного из осужденных Ариана Романовского Дмитрий Малютов, защита еще не получила текст приговора и подробную жалобу планируют подавать уже после этого.
Хамовнический суд в минувший понедельник назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак
"Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал телеграм-канал "Тушите свет".
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.
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Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.
Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
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