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На жителя Иркутской области завели уголовное дело после поджога школы
На жителя Иркутской области завели уголовное дело после поджога школы - РИА Новости, 14.02.2024
На жителя Иркутской области завели уголовное дело после поджога школы
По факту поджога школы в Братске заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщает официальный... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:05
2024-02-14T16:05
2024-02-14T16:05
происшествия
братск
иркутская область
ирина волк
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ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости. По факту поджога школы в Братске заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Ночью 12 февраля в Братске загорелась школа №6. Возгорание заметил сторож и вызвал экстренные службы. Огонь повредил фасад здания на площади 5 квадратных метров. По видеозаписи полиция установила, что причиной пожара стал поджог. Во вторник в Братске был задержан 39-летний местный житель, который признался, что совершил поджог под воздействием алкоголя и наркотических веществ. "В отношении жителя города Братска Иркутской области, который под воздействием запрещенных препаратов поджег здание школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ", - написала Волк. Следователи устанавливают мотивы преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой.
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происшествия, братск, иркутская область, ирина волк
Происшествия, Братск, Иркутская область, Ирина Волк
На жителя Иркутской области завели уголовное дело после поджога школы
В Братске возбудили уголовное дело после поджога школы местным жителем
ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости.
По факту поджога школы в Братске заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщает
официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ночью 12 февраля в Братске загорелась школа №6. Возгорание заметил сторож и вызвал экстренные службы. Огонь повредил фасад здания на площади 5 квадратных метров. По видеозаписи полиция установила, что причиной пожара стал поджог. Во вторник в Братске был задержан 39-летний местный житель, который признался, что совершил поджог под воздействием алкоголя и наркотических веществ.
"В отношении жителя города Братска Иркутской области, который под воздействием запрещенных препаратов поджег здание школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ", - написала Волк.
Следователи устанавливают мотивы преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой.
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