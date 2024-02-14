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Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.02.2024 (обновлено: 12:37 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении
Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:03
2024-02-14T12:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил получил данные с координатами расположения личного состава и бронированной техники ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции и техника", - рассказали в ведомстве. После выполнения боевой задачи бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны добавили, что летчики ВКС выполняют боевые задачи в зоне СВО в любое время суток и при любых метеорологических условиях.
https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html
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Уничтожение мест дислокации противника бомбардировщиком Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, рассказали в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении

Минобороны: Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил получил данные с координатами расположения личного состава и бронированной техники ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции и техника", - рассказали в ведомстве.
После выполнения боевой задачи бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования.
В Минобороны добавили, что летчики ВКС выполняют боевые задачи в зоне СВО в любое время суток и при любых метеорологических условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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