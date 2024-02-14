https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html

Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении

Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024

Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении

Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T05:03

2024-02-14T05:03

2024-02-14T12:37

специальная военная операция на украине

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воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил получил данные с координатами расположения личного состава и бронированной техники ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции и техника", - рассказали в ведомстве. После выполнения боевой задачи бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны добавили, что летчики ВКС выполняют боевые задачи в зоне СВО в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html

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Уничтожение мест дислокации противника бомбардировщиком Су-34 Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, рассказали в Минобороны. 2024-02-14T05:03 true PT1M24S

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34