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В Польше не исключили блокады некоторых категорий товаров с Украины
В Польше не исключили блокады некоторых категорий товаров с Украины - РИА Новости, 14.02.2024
В Польше не исключили блокады некоторых категорий товаров с Украины
Министерство сельского хозяйства и развития села Польши не исключает блокады импорта некоторых категорий товаров с Украины, заявил глава ведомства Чеслав... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:41
2024-02-14T10:41
2024-02-14T15:28
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ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и развития села Польши не исключает блокады импорта некоторых категорий товаров с Украины, заявил глава ведомства Чеслав Секерский в эфире радио ZET. "В некоторых случаях", — сказал он.Так министр ответил на вопрос, может ли Польша ввести ограничения на поставки всех товаров с Украины. По словам Секерского, эмбарго на некоторые товары могут ввести, если зафиксируют нестабильность на рынках. Среди таких потенциальных товаров он назвал сахар, мед и курятину.По мнению главы ведомства, польские фермеры "протестуют за правое дело". Как указал Секерский, он не поддерживает протесты, но понимает их причины. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Двадцатого февраля протестующие пообещали заблокировать все погранпереходы с Украиной.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении зерна из постсоветской республики. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
https://ria.ru/20240213/fermery-1927147037.html
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в мире, украина, всемирная торговая организация (вто), польша, евросоюз, киев
В мире, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Польша, Евросоюз, Киев
В Польше не исключили блокады некоторых категорий товаров с Украины
Минсельхоз Польши не исключил блокады некоторых категорий товаров с Украины
ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости.
Министерство сельского хозяйства и развития села Польши не исключает блокады импорта некоторых категорий товаров с Украины, заявил глава ведомства Чеслав Секерский в эфире радио ZET
.
«
"В некоторых случаях", — сказал он.
Так министр ответил на вопрос, может ли Польша ввести ограничения на поставки всех товаров с Украины.
По словам Секерского, эмбарго на некоторые товары могут ввести, если зафиксируют нестабильность на рынках. Среди таких потенциальных товаров он назвал сахар, мед и курятину.
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По мнению главы ведомства, польские фермеры "протестуют за правое дело". Как указал Секерский, он не поддерживает протесты, но понимает их причины.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Двадцатого февраля протестующие пообещали заблокировать все погранпереходы с Украиной.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении зерна из постсоветской республики. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной