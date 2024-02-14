https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html

Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал объявить Байдена профнепригодным

Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал объявить Байдена профнепригодным - РИА Новости, 14.02.2024

Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал объявить Байдена профнепригодным

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси направил письмо вице-президенту США Камале Харрис с призывом объявить президента Джо Байдена... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:26

2024-02-14T14:26

2024-02-14T15:10

в мире

сша

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси направил письмо вице-президенту США Камале Харрис с призывом объявить президента Джо Байдена неспособным выполнять свои полномочия и обязанности из-за когнитивных нарушений. "Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки (к конституции США. — Прим. ред.) и объявить, что президент Байден не может осуществлять полномочия и исполнять обязанности своей должности", — написал он.Морриси отметил, что обратился к вице-президенту из-за недавних разоблачений в докладе специального прокурора Роберта Хёра.На прошлой неделе спецпрокурор завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В документе отмечается, что при общении с командой спецпрокурора Байден не мог точно обозначить сроки начала и конца работы в должности вице-президента и назвать дату кончины своего сына Бо.По словам Морриси, американцы слишком долго наблюдали за когнитивным спадом главы государства, что может привести к серьезным последствиям для всей нации. Он отметил, что стране нужен человек, подходящий для высшего поста по своим умственным способностям. Как добавил прокурор, если Белый дом настаивает, что Байден психически пригоден, то им следует запросить предъявление ему обвинений в умышленном неправильном обращении с документами.Морриси подчеркнул, что если Байден в состоянии управлять страной, то и в ситуации с ненадлежащим хранением бумаг он был "достаточно проницательным, чтобы действовать преднамеренно".В последние дни проблемы с памятью хозяина Белого дома проявляются особенно остро. В частности, он трижды рассказывал истории, в которых вместо нынешних глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну беспокойства породил отчет спецпрокурора Хёра.После публикации доклада Байден выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, камала харрис