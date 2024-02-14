https://ria.ru/20240214/bayden-1927227560.html
СМИ: в США обсуждают дачу показаний спецпрокурором по делу Байдена
СМИ: в США обсуждают дачу показаний спецпрокурором по делу Байдена - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: в США обсуждают дачу показаний спецпрокурором по делу Байдена
Министерство юстиции и лидеры палаты представителей конгресса США обсуждают дату возможной дачи показаний специальным прокурором Робертом Хёром, который... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:24
2024-02-14T07:24
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство юстиции и лидеры палаты представителей конгресса США обсуждают дату возможной дачи показаний специальным прокурором Робертом Хёром, который занимался расследованием по делу о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Ранее Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. По информации телеканала, чиновники рассматривают конец февраля - начало марта как возможный промежуток времени для мероприятия в юридическом комитете палаты представителей. Если Хёр даст показания, это будет его первое публичное заявление по поводу расследования, отмечает CBS.
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в мире, сша, джо байден
СМИ: в США обсуждают дачу показаний спецпрокурором по делу Байдена
CBS: в США обсуждают дачу показаний спецпрокурором по делу о документах Байдена
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Министерство юстиции и лидеры палаты представителей конгресса США обсуждают дату возможной дачи показаний специальным прокурором Робертом Хёром, который занимался расследованием по делу о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники.
Ранее Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
По информации телеканала, чиновники рассматривают конец февраля - начало марта как возможный промежуток времени для мероприятия в юридическом комитете палаты представителей.
Если Хёр даст показания, это будет его первое публичное заявление по поводу расследования, отмечает CBS.
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