https://ria.ru/20240214/bayden-1927220157.html

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО - РИА Новости, 14.02.2024

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что тот якобы преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:21

2024-02-14T04:21

2024-02-14T04:21

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что тот якобы преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным, направляя ему "приглашение" вторгнуться на территории некоторых из союзников Вашингтона по НАТО. Во вторник Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором, обрушившись с традиционной критикой на Трампа, заявил, что экс-президент "подал миру опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал". Выступление Байдена, в котором тот заявил, что "ни один другой президент в нашей истории никогда не преклонялся" перед Путиным, транслировал Белый дом. Американский лидер также заявил, что сам "никогда этого не сделает". Байден подчеркнул, что рассматривает НАТО как "священное обязательство", в то время как его оппонент-республиканец, напротив, относится к альянсу "как к обузе". "Знайте, что я не отвернусь (от НАТО - ред.). Я не могу представить себе, чтобы другой президент сделал это. Пока я нахожусь на президентскому посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса", - подытожил глава государства. Трамп ранее дал понять, что может, в случае победы на ноябрьских выборах в США, созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240214/nato-1927211931.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден, нато