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В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса

В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса - РИА Новости, 14.02.2024

В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса

Баннер с изображением в костюме Снегурочки сначала порноактрисы, а позже - девушки, похожей на украинскую фотомодель, в селе Агаповка в Челябинской области... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:14

2024-02-14T17:14

2024-02-14T17:29

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общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Баннер с изображением в костюме Снегурочки сначала порноактрисы, а позже - девушки, похожей на украинскую фотомодель, в селе Агаповка в Челябинской области демонтировали, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Агаповского муниципального района. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице Агаповского сельского поселения было размещено фото арт-объекта - баннера к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024", установленного в селе с изображением девушки в костюме Снегурочки. В комментариях пользователя задавались вопросом, точно ли это русская Снегурочка, так как в ней можно узнать Сашу Грей – американскую порноактрису, известную своим творчеством в кинематографе, моде и музыке. Глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович во вторник сообщал РИА Новости, что изображение заменили, а виновные понесут наказание. Позже Telegram-канал "Подъем" сообщил, что девушка, которая "сменила" Грей на баннере со Снегурочкой, оказалась похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. "Да, подтверждаем информацию, баннер сняли", - сказали в пресс-службе муниципального района. В пресс-службе пояснили, что первоначально при разработке макета за основу была взята и обработана картинка из интернета и, к сожалению, получилось досадное недоразумение. "Мы приносим за это свои извинения", - добавили в администрации.

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технологии, происшествия, общество