Рейтинг@Mail.ru
В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 14.02.2024 (обновлено: 17:29 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/banner-1927386961.html
В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса
В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса - РИА Новости, 14.02.2024
В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса
Баннер с изображением в костюме Снегурочки сначала порноактрисы, а позже - девушки, похожей на украинскую фотомодель, в селе Агаповка в Челябинской области... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:14
2024-02-14T17:29
технологии
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927398927_0:252:750:674_1920x0_80_0_0_045069a27494744a172efce55a92cf1f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Баннер с изображением в костюме Снегурочки сначала порноактрисы, а позже - девушки, похожей на украинскую фотомодель, в селе Агаповка в Челябинской области демонтировали, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Агаповского муниципального района. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице Агаповского сельского поселения было размещено фото арт-объекта - баннера к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024", установленного в селе с изображением девушки в костюме Снегурочки. В комментариях пользователя задавались вопросом, точно ли это русская Снегурочка, так как в ней можно узнать Сашу Грей – американскую порноактрису, известную своим творчеством в кинематографе, моде и музыке. Глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович во вторник сообщал РИА Новости, что изображение заменили, а виновные понесут наказание. Позже Telegram-канал "Подъем" сообщил, что девушка, которая "сменила" Грей на баннере со Снегурочкой, оказалась похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. "Да, подтверждаем информацию, баннер сняли", - сказали в пресс-службе муниципального района. В пресс-службе пояснили, что первоначально при разработке макета за основу была взята и обработана картинка из интернета и, к сожалению, получилось досадное недоразумение. "Мы приносим за это свои извинения", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20240115/banner-1921468344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927398927_0:182:750:745_1920x0_80_0_0_4e5be0254ac87073b81f05d8e55cede4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, происшествия, общество
Технологии, Происшествия, Общество
В челябинском селе сняли баннер, где была изображена порноактриса

Баннер в челябинском селе, где была изображена порноактриса, демонтировали

© Фото : МедиаЛайм • Агаповка/ВконтактеАрт-объект к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024" в селе Агаповка
Арт-объект к зимней спартакиаде Уральская метелица-2024 в селе Агаповка - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : МедиаЛайм • Агаповка/Вконтакте
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Баннер с изображением в костюме Снегурочки сначала порноактрисы, а позже - девушки, похожей на украинскую фотомодель, в селе Агаповка в Челябинской области демонтировали, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Агаповского муниципального района.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице Агаповского сельского поселения было размещено фото арт-объекта - баннера к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024", установленного в селе с изображением девушки в костюме Снегурочки. В комментариях пользователя задавались вопросом, точно ли это русская Снегурочка, так как в ней можно узнать Сашу Грей – американскую порноактрису, известную своим творчеством в кинематографе, моде и музыке. Глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович во вторник сообщал РИА Новости, что изображение заменили, а виновные понесут наказание.
© Фото : МедиаЛайм • Агаповка/ВконтактеАрт-объект к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024" в селе Агаповка
Арт-объект к зимней спартакиаде Уральская метелица-2024 в селе Агаповка - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : МедиаЛайм • Агаповка/Вконтакте
Арт-объект к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024" в селе Агаповка
Позже Telegram-канал "Подъем" сообщил, что девушка, которая "сменила" Грей на баннере со Снегурочкой, оказалась похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич.
«
"Да, подтверждаем информацию, баннер сняли", - сказали в пресс-службе муниципального района.
© МедиаЛайм • Агаповка/ВконтактеАрт-объект к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024" в селе Агаповка
Арт-объект к зимней спартакиаде Уральская метелица-2024 в селе Агаповка
© МедиаЛайм • Агаповка/Вконтакте
Арт-объект к зимней спартакиаде "Уральская метелица-2024" в селе Агаповка
В пресс-службе пояснили, что первоначально при разработке макета за основу была взята и обработана картинка из интернета и, к сожалению, получилось досадное недоразумение. "Мы приносим за это свои извинения", - добавили в администрации.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Кубани сняли баннер компании "Ебидоеби" после жалоб
15 января, 17:27
 
ТехнологииПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала