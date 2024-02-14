https://ria.ru/20240214/avtovaz-1927416876.html
"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta
"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta - РИА Новости, 14.02.2024
"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta
"АвтоВАЗ" обратился к властям за господдержкой для сдерживания роста цен на свою самую доступную модель Lada Granta в базовой комплектации, в правительстве... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:33
2024-02-14T18:33
2024-02-14T18:37
россия
авто
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878663104_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_e4109f800b8ff9c495d8e90e03f91d8e.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" обратился к властям за господдержкой для сдерживания роста цен на свою самую доступную модель Lada Granta в базовой комплектации, в правительстве обсуждается соответствующий нормативный акт, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Ранее топ-менеджер отмечал, что "АвтоВАЗ" разработал механизм, позволяющий сдерживать цену на базовую Lada Granta, и намерен обсудить его с Минпромторгом РФ. "Активно работаем. Не только на площадке Минпромторга РФ - уже правительства РФ. Проект нормативного акта обсуждается… Минпромторг нас поддерживает, но уровень такого акта находится в компетенции правительства, поэтому мы ждём соответствующего утверждения правил, по которым будет обеспечен механизм компенсации стабильной цены на автомобиль Lada Granta в базовой комплектации, и сейчас уже фактически выполняем поручение президента", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя механизм сдерживания цен. Соколов также подчеркнул, что предваряя принятие этого нормативного акта, "АвтоВАЗ" уже зафиксировал цену на базовую Lada Granta - 700 тысяч рублей. В чем конкретно заключается обсуждаемый механизм компенсации и подразумевает ли он субсидии автопроизводителю, топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас не расскажу. Правительство РФ должно финализировать этот акт", - пояснил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240119/aurus-1922255605.html
https://ria.ru/20240214/nissan-1927386516.html
россия
тольятти
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878663104_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_dc43c90eaf6184f67cffa8595898db8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Авто, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta
"АвтоВАЗ" попросил господдержку для сдерживания роста цены на Lada Granta
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" обратился к властям за господдержкой для сдерживания роста цен на свою самую доступную модель Lada Granta в базовой комплектации, в правительстве обсуждается соответствующий нормативный акт, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Ранее топ-менеджер отмечал, что "АвтоВАЗ" разработал механизм, позволяющий сдерживать цену на базовую Lada Granta, и намерен обсудить его с Минпромторгом РФ.
СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus
"Активно работаем. Не только на площадке Минпромторга РФ - уже правительства РФ. Проект нормативного акта обсуждается… Минпромторг нас поддерживает, но уровень такого акта находится в компетенции правительства, поэтому мы ждём соответствующего утверждения правил, по которым будет обеспечен механизм компенсации стабильной цены на автомобиль Lada Granta в базовой комплектации, и сейчас уже фактически выполняем поручение президента", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя механизм сдерживания цен.
Соколов также подчеркнул, что предваряя принятие этого нормативного акта, "АвтоВАЗ" уже зафиксировал цену на базовую Lada Granta - 700 тысяч рублей.
В чем конкретно заключается обсуждаемый механизм компенсации и подразумевает ли он субсидии автопроизводителю, топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас не расскажу. Правительство РФ должно финализировать этот акт", - пояснил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге