https://ria.ru/20240214/avtovaz-1927416876.html

"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta

"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta - РИА Новости, 14.02.2024

"АвтоВАЗ" обратился за господдержкой для сдерживания цен на Lada Granta

"АвтоВАЗ" обратился к властям за господдержкой для сдерживания роста цен на свою самую доступную модель Lada Granta в базовой комплектации, в правительстве... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:33

2024-02-14T18:33

2024-02-14T18:37

россия

авто

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" обратился к властям за господдержкой для сдерживания роста цен на свою самую доступную модель Lada Granta в базовой комплектации, в правительстве обсуждается соответствующий нормативный акт, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Ранее топ-менеджер отмечал, что "АвтоВАЗ" разработал механизм, позволяющий сдерживать цену на базовую Lada Granta, и намерен обсудить его с Минпромторгом РФ. "Активно работаем. Не только на площадке Минпромторга РФ - уже правительства РФ. Проект нормативного акта обсуждается… Минпромторг нас поддерживает, но уровень такого акта находится в компетенции правительства, поэтому мы ждём соответствующего утверждения правил, по которым будет обеспечен механизм компенсации стабильной цены на автомобиль Lada Granta в базовой комплектации, и сейчас уже фактически выполняем поручение президента", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя механизм сдерживания цен. Соколов также подчеркнул, что предваряя принятие этого нормативного акта, "АвтоВАЗ" уже зафиксировал цену на базовую Lada Granta - 700 тысяч рублей. В чем конкретно заключается обсуждаемый механизм компенсации и подразумевает ли он субсидии автопроизводителю, топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас не расскажу. Правительство РФ должно финализировать этот акт", - пояснил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240119/aurus-1922255605.html

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россия

тольятти

ижевск

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россия, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)