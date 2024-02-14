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Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке - РИА Новости, 14.02.2024
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05:11 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/avtorynok-1927222163.html
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке - РИА Новости, 14.02.2024
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке
Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:11
2024-02-14T05:11
экономика
авто
россия
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). О нехватке легковушек стали говорить в 2022 году после решения иностранных концернов остановить производство и поставки в РФ. Сбои логистических цепочек у отечественных автопроизводителей, спровоцировавшие временные приостановки конвейера, также повлияли на рынок. "Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции", - сообщили в ассоциации. В целом, продолжается переформатирование авторынка. "Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", - добавили в ассоциации.
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке

РОАД заявила о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина осматривает автомобиль "Москвич 3"
Мужчина осматривает автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина осматривает автомобиль "Москвич 3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
О нехватке легковушек стали говорить в 2022 году после решения иностранных концернов остановить производство и поставки в РФ. Сбои логистических цепочек у отечественных автопроизводителей, спровоцировавшие временные приостановки конвейера, также повлияли на рынок.
«
"Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции", - сообщили в ассоциации.
В целом, продолжается переформатирование авторынка. "Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", - добавили в ассоциации.
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ЭкономикаАвтоРоссияРоссийские автомобильные дилеры
 
 
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