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Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке - РИА Новости, 14.02.2024
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке
Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:11
2024-02-14T05:11
2024-02-14T05:11
экономика
авто
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). О нехватке легковушек стали говорить в 2022 году после решения иностранных концернов остановить производство и поставки в РФ. Сбои логистических цепочек у отечественных автопроизводителей, спровоцировавшие временные приостановки конвейера, также повлияли на рынок. "Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции", - сообщили в ассоциации. В целом, продолжается переформатирование авторынка. "Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", - добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20231225/avtokredity-1917921997.html
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры
Дилеры заявили о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке
РОАД заявила о преодолении кризиса дефицита на российском авторынке
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дефицит легковых автомобилей в РФ, начавшийся в 2022 году, глобально преодолен, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
О нехватке легковушек стали говорить в 2022 году после решения иностранных концернов остановить производство и поставки в РФ. Сбои логистических цепочек у отечественных автопроизводителей, спровоцировавшие временные приостановки конвейера, также повлияли на рынок.
«
"Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции", - сообщили в ассоциации.
В целом, продолжается переформатирование авторынка. "Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", - добавили в ассоциации.
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