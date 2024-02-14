https://ria.ru/20240214/artyukhov-1927312416.html

Артюхов дал старт Году детства на Ямале

Артюхов дал старт Году детства на Ямале - РИА Новости, 14.02.2024

Артюхов дал старт Году детства на Ямале

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки развитие региона и дал старт... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:55

2024-02-14T12:55

2024-02-14T12:55

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

лабытнанги

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки развитие региона и дал старт тематическому Году детства, сообщает правительство Ямала. "Мы прилагаем все усилия, чтобы несмотря на суровые климатические условия и все сложности жизни на Крайнем Севере, родители и дети чувствовали, что здесь возможности не хуже, а во многом даже лучше, чем в крупных городах. Год детства на Ямале – это большой комплекс работ во всех направлениях: спорте, образовании, здравоохранении, культуре, во всех сферах, которые касаются поддержки и развития детей. Важно, что это живой процесс и такие встречи, как сегодня, приносят нам новые интересные идеи, которые обязательно будем включать в наш план на этот год", - приводятся в сообщении слова Артюхова. В ходе встречи дети делились мыслями о предоставляемых возможностях и о том, как можно воплотить свои амбиции и мечты в реальность. Так, учащиеся по направлениям "ТЭК/экология" предложили создать систему ранней профориентации, которая поможет школьникам определиться с будущей профессией и получить необходимые навыки для работы в нефтегазовой отрасли. Команда ребят "Цифровые лидеры" представила проект "Ямальский Маркетплейс Социального Капитала", который направлен на создание цифровой площадки, где молодежь Ямала может делиться своими достижениями в различных сферах, в том числе образовании, спорте и творчестве. Согласно идее школьников, на платформе будет создаваться портфолио, которое в дальнейшем может заинтересовать потенциального работодателя. Представители "Движения Первых" в свою очередь предложили создать специальные пространства для подростков от 10 лет с "лабораториями по интересам", в которых они смогут общаться, обучаться и развиваться. По итогам встречи глава региона пообещал поддержку проектам, направленным на развитие Ямала и создание условий для молодежи.

https://ria.ru/20231221/ostrovok-1917010636.html

https://ria.ru/20231124/vystavka-1911630532.html

ямал

салехард

лабытнанги

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ямал, салехард, лабытнанги, дмитрий артюхов