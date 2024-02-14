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Артюхов дал старт Году детства на Ямале - РИА Новости, 14.02.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/artyukhov-1927312416.html
Артюхов дал старт Году детства на Ямале
Артюхов дал старт Году детства на Ямале - РИА Новости, 14.02.2024
Артюхов дал старт Году детства на Ямале
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки развитие региона и дал старт... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:55
2024-02-14T12:55
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
лабытнанги
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки развитие региона и дал старт тематическому Году детства, сообщает правительство Ямала. "Мы прилагаем все усилия, чтобы несмотря на суровые климатические условия и все сложности жизни на Крайнем Севере, родители и дети чувствовали, что здесь возможности не хуже, а во многом даже лучше, чем в крупных городах. Год детства на Ямале – это большой комплекс работ во всех направлениях: спорте, образовании, здравоохранении, культуре, во всех сферах, которые касаются поддержки и развития детей. Важно, что это живой процесс и такие встречи, как сегодня, приносят нам новые интересные идеи, которые обязательно будем включать в наш план на этот год", - приводятся в сообщении слова Артюхова. В ходе встречи дети делились мыслями о предоставляемых возможностях и о том, как можно воплотить свои амбиции и мечты в реальность. Так, учащиеся по направлениям "ТЭК/экология" предложили создать систему ранней профориентации, которая поможет школьникам определиться с будущей профессией и получить необходимые навыки для работы в нефтегазовой отрасли. Команда ребят "Цифровые лидеры" представила проект "Ямальский Маркетплейс Социального Капитала", который направлен на создание цифровой площадки, где молодежь Ямала может делиться своими достижениями в различных сферах, в том числе образовании, спорте и творчестве. Согласно идее школьников, на платформе будет создаваться портфолио, которое в дальнейшем может заинтересовать потенциального работодателя. Представители "Движения Первых" в свою очередь предложили создать специальные пространства для подростков от 10 лет с "лабораториями по интересам", в которых они смогут общаться, обучаться и развиваться. По итогам встречи глава региона пообещал поддержку проектам, направленным на развитие Ямала и создание условий для молодежи.
https://ria.ru/20231221/ostrovok-1917010636.html
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ямал, салехард, лабытнанги, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Лабытнанги, Дмитрий Артюхов
Артюхов дал старт Году детства на Ямале

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов дал старт Году детства на Ямале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки развитие региона и дал старт тематическому Году детства, сообщает правительство Ямала.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы несмотря на суровые климатические условия и все сложности жизни на Крайнем Севере, родители и дети чувствовали, что здесь возможности не хуже, а во многом даже лучше, чем в крупных городах. Год детства на Ямале – это большой комплекс работ во всех направлениях: спорте, образовании, здравоохранении, культуре, во всех сферах, которые касаются поддержки и развития детей. Важно, что это живой процесс и такие встречи, как сегодня, приносят нам новые интересные идеи, которые обязательно будем включать в наш план на этот год", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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В ходе встречи дети делились мыслями о предоставляемых возможностях и о том, как можно воплотить свои амбиции и мечты в реальность. Так, учащиеся по направлениям "ТЭК/экология" предложили создать систему ранней профориентации, которая поможет школьникам определиться с будущей профессией и получить необходимые навыки для работы в нефтегазовой отрасли.
Команда ребят "Цифровые лидеры" представила проект "Ямальский Маркетплейс Социального Капитала", который направлен на создание цифровой площадки, где молодежь Ямала может делиться своими достижениями в различных сферах, в том числе образовании, спорте и творчестве. Согласно идее школьников, на платформе будет создаваться портфолио, которое в дальнейшем может заинтересовать потенциального работодателя.
Представители "Движения Первых" в свою очередь предложили создать специальные пространства для подростков от 10 лет с "лабораториями по интересам", в которых они смогут общаться, обучаться и развиваться.
По итогам встречи глава региона пообещал поддержку проектам, направленным на развитие Ямала и создание условий для молодежи.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардЛабытнангиДмитрий Артюхов
 
 
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