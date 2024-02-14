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Путин вспомнил историю Ассанжа, говоря об угрозе ареста Карлсона
Путин вспомнил историю Ассанжа, говоря об угрозе ареста Карлсона - РИА Новости, 14.02.2024
Путин вспомнил историю Ассанжа, говоря об угрозе ареста Карлсона
Президент РФ Владимир Путин, говоря об угрозе ареста Такера Карлсона после интервью в Москве, напомнил, что в сегодняшних США все возможно, Джулиан Ассанж... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:35
2024-02-14T23:35
2024-02-14T23:35
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об угрозе ареста Такера Карлсона после интервью в Москве, напомнил, что в сегодняшних США все возможно, Джулиан Ассанж сидит, о нем почти никто не вспоминает. "Ассанж сидит. И о нем никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди. Таковы особенности общественного сознания. Уходит тема и все. Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможном аресте Карлсона, видео опубликовано в канале Кремля в Telegram. "Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке", - добавил президент.
https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927456299.html
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россия, москва, сша, джулиан ассанж, такер карлсон, владимир путин
Россия, Москва, США, Джулиан Ассанж, Такер Карлсон, Владимир Путин
Путин вспомнил историю Ассанжа, говоря об угрозе ареста Карлсона
Путин об угрозе ареста Карлсона: Ассанж сидит, о нем почти никто не вспоминает