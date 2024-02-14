https://ria.ru/20240214/arest-1927354557.html
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным - РИА Новости, 14.02.2024
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
Мосгорсуд признал законным арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:17
2024-02-14T15:17
2024-02-14T15:17
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сергей удальцов*
московский городской суд
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. Суд внес в постановление некоторые правки, однако арест остался в силе. "Апелляционная инстанция Московского городского суда изменила постановление, уточнив вводную часть, в остальной части суд оставил постановление без изменения", - сказал собеседник агентства. Слушание проходило в закрытом режиме. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ему срока содержания под стражей. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Удальцов же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. На прошлой неделе Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html
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происшествия, москва, россия, сергей удальцов*, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Удальцов*, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
Суд внес в постановление некоторые правки, однако арест остался в силе. "Апелляционная инстанция Московского городского суда изменила постановление, уточнив вводную часть, в остальной части суд оставил постановление без изменения", - сказал собеседник агентства.
Слушание проходило в закрытом режиме. Сегодня Басманный суд Москвы
рассмотрит вопрос о продлении ему срока содержания под стражей.
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО
Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Удальцов же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
На прошлой неделе Росфинмониторинг
внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.
Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России
. Последний раз Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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