https://ria.ru/20240214/arest-1927354557.html

Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным

Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным - РИА Новости, 14.02.2024

Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным

Мосгорсуд признал законным арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:17

2024-02-14T15:17

2024-02-14T15:17

происшествия

москва

россия

сергей удальцов*

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920979542_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_21cff7886ec1e884fc2578c9a6586cf0.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. Суд внес в постановление некоторые правки, однако арест остался в силе. "Апелляционная инстанция Московского городского суда изменила постановление, уточнив вводную часть, в остальной части суд оставил постановление без изменения", - сказал собеседник агентства. Слушание проходило в закрытом режиме. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ему срока содержания под стражей. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Удальцов же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. На прошлой неделе Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html

https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, сергей удальцов*, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)