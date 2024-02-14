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Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО - РИА Новости, 14.02.2024
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05:59 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО - РИА Новости, 14.02.2024
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
Суд в Приморье заключил под стражу четырех школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника специальной военной операции, сообщили журналистам в СУСК по РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:59
2024-02-14T05:59
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу четырех школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника специальной военной операции, сообщили журналистам в СУСК по Приморскому краю. "Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в региональном СК. В прокуратуре региона уточнили, что все четверо подозреваемых заключены под стражу на срок 1 месяц 15 суток. СК сообщил 12 февраля, что в Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. По данным следователей, они снимали происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщили о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова ранее рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса, возбуждено уголовное дело о краже, подростков снова доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего, полиция проводит проверку.
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происшествия, уссурийск
Происшествия, Уссурийск
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО

Суд в Уссурийске арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу четырех школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника специальной военной операции, сообщили журналистам в СУСК по Приморскому краю.
«
"Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в региональном СК.
В прокуратуре региона уточнили, что все четверо подозреваемых заключены под стражу на срок 1 месяц 15 суток.
СК сообщил 12 февраля, что в Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. По данным следователей, они снимали происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщили о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова ранее рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса, возбуждено уголовное дело о краже, подростков снова доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего, полиция проводит проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Ветераны встретятся с одноклассниками избивших участника СВО в Уссурийске
Вчера, 04:03
 
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