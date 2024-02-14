https://ria.ru/20240214/aktrisa-1927422005.html

Умерла актриса Тамара Колесникова

Умерла актриса Тамара Колесникова - РИА Новости, 14.02.2024

Умерла актриса Тамара Колесникова

Актриса Тамара Колесникова, которая около 60 лет служила в Александринском театре, скончалась на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил театр. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:01

2024-02-14T19:01

2024-02-14T19:04

санкт-петербург

александринский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Актриса Тамара Колесникова, которая около 60 лет служила в Александринском театре, скончалась на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил театр. "Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, 14 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова", - говорится в сообщении. Всю свою творческую жизнь Колесникова посвятила служению Александринской сцене – почти 60 лет. Из труппы театра она ушла в сентябре 2022 года. В труппу Александринского театра Колесникова была принята в 1965 году (тогда Ленинградский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина). Она сыграла более 70 разноплановых ролей. Среди них: Юлия Тафаева ("Обыкновенная история" И.А. Гончарова, 1966), Ольга ("Нахлебник" И.С. Тургенева, 1968), Исмена ("Антигона" Софокла, 1969), Наташа ("На дне" М. Горького, 1969), Божена ("Час пик" Е. Ставинского, 1970), Дуняша ("Вишневый сад" А.П. Чехова, 1972), Аркадина ("Чайка" А.П. Чехова, 1990), Прабабушка Стася ("Счастье" А. Могучего и К. Филиппова, 2011) и другие. О дате прощания театр сообщит позднее.

санкт-петербург

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санкт-петербург, александринский театр