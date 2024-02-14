https://ria.ru/20240214/aktrisa-1927422005.html
Умерла актриса Тамара Колесникова
Умерла актриса Тамара Колесникова - РИА Новости, 14.02.2024
Умерла актриса Тамара Колесникова
Актриса Тамара Колесникова, которая около 60 лет служила в Александринском театре, скончалась на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил театр. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:01
2024-02-14T19:01
2024-02-14T19:04
санкт-петербург
александринский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927421471_0:0:1408:792_1920x0_80_0_0_babec4e4074d363ec4be3fa6c50b0087.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Актриса Тамара Колесникова, которая около 60 лет служила в Александринском театре, скончалась на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил театр. "Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, 14 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова", - говорится в сообщении. Всю свою творческую жизнь Колесникова посвятила служению Александринской сцене – почти 60 лет. Из труппы театра она ушла в сентябре 2022 года. В труппу Александринского театра Колесникова была принята в 1965 году (тогда Ленинградский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина). Она сыграла более 70 разноплановых ролей. Среди них: Юлия Тафаева ("Обыкновенная история" И.А. Гончарова, 1966), Ольга ("Нахлебник" И.С. Тургенева, 1968), Исмена ("Антигона" Софокла, 1969), Наташа ("На дне" М. Горького, 1969), Божена ("Час пик" Е. Ставинского, 1970), Дуняша ("Вишневый сад" А.П. Чехова, 1972), Аркадина ("Чайка" А.П. Чехова, 1990), Прабабушка Стася ("Счастье" А. Могучего и К. Филиппова, 2011) и другие. О дате прощания театр сообщит позднее.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927421471_159:0:1215:792_1920x0_80_0_0_32d4f9fad4bf59e9664df08e0585875b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александринский театр
Санкт-Петербург, Александринский театр
Умерла актриса Тамара Колесникова
Актриса Тамара Колесникова скончалась в Петербурге на 85-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости.
Актриса Тамара Колесникова, которая около 60 лет служила в Александринском театре, скончалась на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил
театр.
«
"Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, 14 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова", - говорится в сообщении.
Всю свою творческую жизнь Колесникова посвятила служению Александринской сцене – почти 60 лет. Из труппы театра она ушла в сентябре 2022 года.
В труппу Александринского театра Колесникова была принята в 1965 году (тогда Ленинградский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина). Она сыграла более 70 разноплановых ролей. Среди них: Юлия Тафаева ("Обыкновенная история" И.А. Гончарова, 1966), Ольга ("Нахлебник" И.С. Тургенева, 1968), Исмена ("Антигона" Софокла, 1969), Наташа ("На дне" М. Горького, 1969), Божена ("Час пик" Е. Ставинского, 1970), Дуняша ("Вишневый сад" А.П. Чехова, 1972), Аркадина ("Чайка" А.П. Чехова, 1990), Прабабушка Стася ("Счастье" А. Могучего и К. Филиппова, 2011) и другие.
О дате прощания театр сообщит позднее.