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Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука" - РИА Новости, 14.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:26 14.02.2024 (обновлено: 15:44 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/aktrisa-1927338044.html
Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"
Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука" - РИА Новости, 14.02.2024
Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"
Актриса Виктория Островская, снявшаяся в эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:26
2024-02-14T15:44
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Актриса Виктория Островская, снявшаяся в эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале. &quot;Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в &quot;Бриллиантовой руке&quot;, — написал он.Малахов отметил, что артистка была в гостях у него в программе."Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", — добавил телеведущий. Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Актрису заметил ассистент режиссера Леонида Гайдая, и ее без проб взяли в "Бриллиантовую руку" на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. Ее фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.
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андрей малахов, леонид гайдай, новости культуры
Андрей Малахов, Леонид Гайдай, Культура, Новости культуры
Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

Актриса из "Бриллиантовой руки" Виктория Островская умерла на 86-м году жизни

© Студия МосфильмКадр из фильма "Бриллиантовая рука" с участием актрисы Виктории Островской
Кадр из фильма Бриллиантовая рука с участием актрисы Виктории Островской
© Студия Мосфильм
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" с участием актрисы Виктории Островской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Актриса Виктория Островская, снявшаяся в эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале.
«

"Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в "Бриллиантовой руке", — написал он.

Малахов отметил, что артистка была в гостях у него в программе.
"Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", — добавил телеведущий.
Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Актрису заметил ассистент режиссера Леонида Гайдая, и ее без проб взяли в "Бриллиантовую руку" на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. Ее фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.
© РИА Новости / "Мосфильм" | Перейти в медиабанкВиктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов (слева направо) в фильме "Бриллиантовая рука"
Юрий Никулин (в центре), Андрей Миронов, Виктория Островская. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / "Мосфильм"
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Виктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов (слева направо) в фильме "Бриллиантовая рука". Архивное фото
 
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