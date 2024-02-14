Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"
Актриса из "Бриллиантовой руки" Виктория Островская умерла на 86-м году жизни
© Студия МосфильмКадр из фильма "Бриллиантовая рука" с участием актрисы Виктории Островской
© Студия Мосфильм
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" с участием актрисы Виктории Островской
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Актриса Виктория Островская, снявшаяся в эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале.
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"Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в "Бриллиантовой руке", — написал он.
Малахов отметил, что артистка была в гостях у него в программе.
"Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", — добавил телеведущий.
Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Актрису заметил ассистент режиссера Леонида Гайдая, и ее без проб взяли в "Бриллиантовую руку" на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. Ее фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.
© РИА Новости / "Мосфильм" | Перейти в медиабанкВиктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов (слева направо) в фильме "Бриллиантовая рука"
Виктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов (слева направо) в фильме "Бриллиантовая рука". Архивное фото