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Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука" - РИА Новости, 14.02.2024

Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

Актриса Виктория Островская, снявшаяся в эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:26

2024-02-14T14:26

2024-02-14T15:44

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Актриса Виктория Островская, снявшаяся в эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале. "Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в "Бриллиантовой руке", — написал он.Малахов отметил, что артистка была в гостях у него в программе."Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", — добавил телеведущий. Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Актрису заметил ассистент режиссера Леонида Гайдая, и ее без проб взяли в "Бриллиантовую руку" на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. Ее фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.

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андрей малахов, леонид гайдай, новости культуры