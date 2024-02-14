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"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин"
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин" - РИА Новости, 14.02.2024
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин"
На Сети разместили клип на песню "Мне 225 лет", написанную Леонидом Агутиным к фильму Сарика Андреасяна "Онегин", сообщают в пресс-службе "Атмосфера Кино" и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:14
2024-02-14T17:14
2024-02-14T17:14
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Сети разместили клип на песню "Мне 225 лет", написанную Леонидом Агутиным к фильму Сарика Андреасяна "Онегин", сообщают в пресс-службе "Атмосфера Кино" и "Кинокомпания братьев Андреасян".В ролике музыкант появляется в собирательном образе поэта и рассказывают историю от лица Александра Пушкина. "Для нас было важно, чтобы клип выглядел как часть фильма. Поэтому мы снимали его в исторических декорациях, а Леонид Агутин исполнил композицию в халате, в котором мы снимали Онегина. Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика", – приводят слова Андреасяна, который снял клип, в пресс-службе.В фильме действие развернется вокруг утомленного светской жизнью аристократа, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Там он планирует вести спокойный и размеренный образ жизни. Однако даже здесь его настигают любовные интриги.В ленте зрители увидят Виктора Добронравова, Дениса Прыткова, Владимира Вдовиченкова, Лизу Моряк, Татьяну Сабинову, Алену Хмельницкую, Татьяну Лютаеву, Ольгу Тумайкину и других.
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новости шоу-бизнеса, леонид агутин, сарик андреасян, виктор добронравов, знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин, Сарик Андреасян, Виктор Добронравов, Знаменитости, Музыка
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин"
В Сети вышел клип на песню, написанную Леонидом Агутиным, к фильму "Онегин"