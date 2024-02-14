Рейтинг@Mail.ru
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин" - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:14 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/agutin-1927348656.html
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин"
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин" - РИА Новости, 14.02.2024
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин"
На Сети разместили клип на песню "Мне 225 лет", написанную Леонидом Агутиным к фильму Сарика Андреасяна "Онегин", сообщают в пресс-службе "Атмосфера Кино" и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:14
2024-02-14T17:14
шоубиз
новости шоу-бизнеса
леонид агутин
сарик андреасян
виктор добронравов
знаменитости
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927346094_458:0:2072:908_1920x0_80_0_0_8babe565902f369a4426aa393e859861.png
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Сети разместили клип на песню "Мне 225 лет", написанную Леонидом Агутиным к фильму Сарика Андреасяна "Онегин", сообщают в пресс-службе "Атмосфера Кино" и "Кинокомпания братьев Андреасян".В ролике музыкант появляется в собирательном образе поэта и рассказывают историю от лица Александра Пушкина. &quot;Для нас было важно, чтобы клип выглядел как часть фильма. Поэтому мы снимали его в исторических декорациях, а Леонид Агутин исполнил композицию в халате, в котором мы снимали Онегина. Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика&quot;, – приводят слова Андреасяна, который снял клип, в пресс-службе.В фильме действие развернется вокруг утомленного светской жизнью аристократа, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Там он планирует вести спокойный и размеренный образ жизни. Однако даже здесь его настигают любовные интриги.В ленте зрители увидят Виктора Добронравова, Дениса Прыткова, Владимира Вдовиченкова, Лизу Моряк, Татьяну Сабинову, Алену Хмельницкую, Татьяну Лютаеву, Ольгу Тумайкину и других.
https://ria.ru/20240121/zhivoy-1922656982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927346094_659:0:1870:908_1920x0_80_0_0_09b1c7f011b647fa204ce011c27bbbf6.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, леонид агутин, сарик андреасян, виктор добронравов, знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин, Сарик Андреасян, Виктор Добронравов, Знаменитости, Музыка
"Мне 225 лет": в Сети вышел клип на песню Агутина к фильму "Онегин"

В Сети вышел клип на песню, написанную Леонидом Агутиным, к фильму "Онегин"

© Кинокомпания братьев АндреасянКадр из клипа на песню "Мне 225 лет"
Кадр из клипа на песню Мне 225 лет
© Кинокомпания братьев Андреасян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Сети разместили клип на песню "Мне 225 лет", написанную Леонидом Агутиным к фильму Сарика Андреасяна "Онегин", сообщают в пресс-службе "Атмосфера Кино" и "Кинокомпания братьев Андреасян".
В ролике музыкант появляется в собирательном образе поэта и рассказывают историю от лица Александра Пушкина.
«

"Для нас было важно, чтобы клип выглядел как часть фильма. Поэтому мы снимали его в исторических декорациях, а Леонид Агутин исполнил композицию в халате, в котором мы снимали Онегина. Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика", – приводят слова Андреасяна, который снял клип, в пресс-службе.

В фильме действие развернется вокруг утомленного светской жизнью аристократа, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Там он планирует вести спокойный и размеренный образ жизни. Однако даже здесь его настигают любовные интриги.
В ленте зрители увидят Виктора Добронравова, Дениса Прыткова, Владимира Вдовиченкова, Лизу Моряк, Татьяну Сабинову, Алену Хмельницкую, Татьяну Лютаеву, Ольгу Тумайкину и других.
SHAMAN выпустил клип на свою новую песню Живой - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube
21 января, 20:37
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЛеонид АгутинСарик АндреасянВиктор ДобронравовЗнаменитостиМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала