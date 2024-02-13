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Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР

Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР - РИА Новости, 13.02.2024

Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Трудовой партией Кореи (КНДР) заявил, что контакты между РФ и КНДР и партиями усилились. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:38

2024-02-13T16:38

2024-02-13T17:02

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Трудовой партией Кореи (КНДР) заявил, что контакты между РФ и КНДР и партиями усилились. "Я хотел бы вас поприветствовать и выразить благодарность, что за последнее время контакты между нашими партиями и странами резко усилились и мы (это – ред.) всячески приветствуем", - сказал он. В свою очередь, кандидат в члены политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Су Гир заявил, что Пхеньян особое внимание уделяет отношениям с Москвой, а также передал привет Зюганову от лидера КНДР Ким Чен Ына. В Госдуме во вторник прошла встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с делегацией Трудовой партии Кореи (КНДР). Делегация Трудовой партии Кореи вылетела в Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который пройдет 15-17 февраля, сообщило ранее посольство России в КНДР. Международный Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, получивший краткое название "За свободу наций!", пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Как отмечал ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, формирование многополярного мира требует консолидации усилий, поэтому партия выступила с инициативой создать неформальное движение - форум сторонников борьбы с неоколониальным практиками. По его словам, форум ставит своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах, ожидается, что он станет постоянной площадкой для обмена мнениями. В начале февраля первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, возглавляющий группу дружбы с северокорейским Верховным народным собранием, также сообщал РИА Новости, что делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля. Он напомнил, что Коммунистическую партию Российской Федерации связывает давняя дружба с Трудовой партией Кореи, вопросы парламентских и межпартийных связей обсуждались в ходе недавней встречи северокорейского посола в Москве Син Хон Чхоля с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В марте по линии группы дружбы планируется поездка в КНДР. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщал РИА Новости, что КНДР, Китай и Куба теоретически остаются в числе приоритетов для поездок делегации Госдумы в 2024 году. Депутат Тайсаев также отмечал, визит делегации Госдумы в КНДР был запланирован еще на осень 2023 года, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

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https://ria.ru/20240211/zhelokhovtsev-1926432183.html

https://ria.ru/20240210/aviasoobschenie-1926548355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, куба, россия, казбек тайсаев, геннадий зюганов, госдума рф, ким чен ын, в мире