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Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР - РИА Новости, 13.02.2024
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16:38 13.02.2024 (обновлено: 17:02 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/zyuganov-1927124193.html
Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР
Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР - РИА Новости, 13.02.2024
Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Трудовой партией Кореи (КНДР) заявил, что контакты между РФ и КНДР и партиями усилились. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:38
2024-02-13T17:02
китай
куба
россия
казбек тайсаев
геннадий зюганов
госдума рф
ким чен ын
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Трудовой партией Кореи (КНДР) заявил, что контакты между РФ и КНДР и партиями усилились. "Я хотел бы вас поприветствовать и выразить благодарность, что за последнее время контакты между нашими партиями и странами резко усилились и мы (это – ред.) всячески приветствуем", - сказал он. В свою очередь, кандидат в члены политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Су Гир заявил, что Пхеньян особое внимание уделяет отношениям с Москвой, а также передал привет Зюганову от лидера КНДР Ким Чен Ына. В Госдуме во вторник прошла встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с делегацией Трудовой партии Кореи (КНДР). Делегация Трудовой партии Кореи вылетела в Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который пройдет 15-17 февраля, сообщило ранее посольство России в КНДР. Международный Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, получивший краткое название "За свободу наций!", пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Как отмечал ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, формирование многополярного мира требует консолидации усилий, поэтому партия выступила с инициативой создать неформальное движение - форум сторонников борьбы с неоколониальным практиками. По его словам, форум ставит своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах, ожидается, что он станет постоянной площадкой для обмена мнениями. В начале февраля первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, возглавляющий группу дружбы с северокорейским Верховным народным собранием, также сообщал РИА Новости, что делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля. Он напомнил, что Коммунистическую партию Российской Федерации связывает давняя дружба с Трудовой партией Кореи, вопросы парламентских и межпартийных связей обсуждались в ходе недавней встречи северокорейского посола в Москве Син Хон Чхоля с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В марте по линии группы дружбы планируется поездка в КНДР. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщал РИА Новости, что КНДР, Китай и Куба теоретически остаются в числе приоритетов для поездок делегации Госдумы в 2024 году. Депутат Тайсаев также отмечал, визит делегации Госдумы в КНДР был запланирован еще на осень 2023 года, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20240212/turizm-1926773679.html
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китай, куба, россия, казбек тайсаев, геннадий зюганов, госдума рф, ким чен ын, в мире
Китай, Куба, Россия, Казбек Тайсаев, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Ким Чен Ын, В мире
Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР

Зюганов заявил об усилении контактов между КНДР и Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов и кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гир во время встречи в Москве. 13 февраля 2024
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов и кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гир во время встречи в Москве. 13 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов и кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гир во время встречи в Москве. 13 февраля 2024
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Трудовой партией Кореи (КНДР) заявил, что контакты между РФ и КНДР и партиями усилились.
"Я хотел бы вас поприветствовать и выразить благодарность, что за последнее время контакты между нашими партиями и странами резко усилились и мы (это – ред.) всячески приветствуем", - сказал он.
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В КНДР начали строительство отелей для российских туристов
12 февраля, 07:57
В свою очередь, кандидат в члены политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Су Гир заявил, что Пхеньян особое внимание уделяет отношениям с Москвой, а также передал привет Зюганову от лидера КНДР Ким Чен Ына.
В Госдуме во вторник прошла встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с делегацией Трудовой партии Кореи (КНДР).
Делегация Трудовой партии Кореи вылетела в Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который пройдет 15-17 февраля, сообщило ранее посольство России в КНДР.
Директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Иван Желоховцев: Москва и Пхеньян согласуют сроки визита Путина в КНДР
11 февраля, 10:00
Международный Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, получивший краткое название "За свободу наций!", пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Как отмечал ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, формирование многополярного мира требует консолидации усилий, поэтому партия выступила с инициативой создать неформальное движение - форум сторонников борьбы с неоколониальным практиками. По его словам, форум ставит своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах, ожидается, что он станет постоянной площадкой для обмена мнениями.
В начале февраля первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, возглавляющий группу дружбы с северокорейским Верховным народным собранием, также сообщал РИА Новости, что делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля. Он напомнил, что Коммунистическую партию Российской Федерации связывает давняя дружба с Трудовой партией Кореи, вопросы парламентских и межпартийных связей обсуждались в ходе недавней встречи северокорейского посола в Москве Син Хон Чхоля с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В марте по линии группы дружбы планируется поездка в КНДР.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщал РИА Новости, что КНДР, Китай и Куба теоретически остаются в числе приоритетов для поездок делегации Госдумы в 2024 году. Депутат Тайсаев также отмечал, визит делегации Госдумы в КНДР был запланирован еще на осень 2023 года, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР
10 февраля, 09:31
 
КитайКубаРоссияКазбек ТайсаевГеннадий ЗюгановГосдума РФКим Чен ЫнВ мире
 
 
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