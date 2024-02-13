https://ria.ru/20240213/zveno-1927186463.html

Дроздов: малые компании — связующее звено между бизнесом и наукой

Дроздов: малые компании — связующее звено между бизнесом и наукой - РИА Новости, 13.02.2024

Дроздов: малые компании — связующее звено между бизнесом и наукой

Малые технологические компании обладают высокими научными компетенциями, а также готовы работать быстро и с учетом запроса заказчика, считает председатель... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:23

2024-02-13T20:23

2024-02-13T20:23

россия

сколково

технологии

вэб.рф (вэб)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Малые технологические компании обладают высокими научными компетенциями, а также готовы работать быстро и с учетом запроса заказчика, считает председатель правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов. Такое мнение он озвучил в рамках панельной дискуссии второго Форума будущих технологий. Дроздов отметил, что многие представители бизнеса привыкли приобретать готовые продукты, не тратя время на инвестиции в научные решения и их доработку до полноценной технологии. Однако постепенно ситуация меняется, и вектор взаимодействия предпринимателей и научного сообщества направлен на диалог между ними. "Конечно, не нужно ученого пытаться сделать предпринимателем. Он должен заниматься разработкой. В этом смысле малые технологические компании являются своего рода связующим звеном между бизнесом и наукой. Многие стартапы основаны на разработках из науки. Эти компании состоят из молодых людей, которые готовы проверять гипотезы, делать то, что нужно рынку. <…>", - отметил Дроздов, слова которого привели в пресс-службе ВЭБ.РФ. Спикер также рассказал, что "Сколково" помогает объединить усилия ученых и предпринимателей. Это позволяет заказчикам расширить кругозор и найти интересующие их компетенции, а для лабораторий — это возможность проявить себя с точки зрения коммерциализации тех разработок, которые они создают. Среди таких инструментов - инкубатор, в котором участвуют ученые и предприниматели. Второй проект объединяет бизнес с вузами и академической средой. "Сколково" также помогает в налаживании работы центров трансфера технологий в университетах. "На мой взгляд, возможность самореализоваться, доказать, что твоя технология востребована, очень важна для ученого", — подытожил Дроздов.

https://ria.ru/20240213/tekhnologii-1926972990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сколково, технологии, вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"