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Дроздов: малые компании — связующее звено между бизнесом и наукой
Дроздов: малые компании — связующее звено между бизнесом и наукой - РИА Новости, 13.02.2024
Дроздов: малые компании — связующее звено между бизнесом и наукой
Малые технологические компании обладают высокими научными компетенциями, а также готовы работать быстро и с учетом запроса заказчика, считает председатель... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:23
2024-02-13T20:23
2024-02-13T20:23
россия
сколково
технологии
вэб.рф (вэб)
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Малые технологические компании обладают высокими научными компетенциями, а также готовы работать быстро и с учетом запроса заказчика, считает председатель правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов. Такое мнение он озвучил в рамках панельной дискуссии второго Форума будущих технологий. Дроздов отметил, что многие представители бизнеса привыкли приобретать готовые продукты, не тратя время на инвестиции в научные решения и их доработку до полноценной технологии. Однако постепенно ситуация меняется, и вектор взаимодействия предпринимателей и научного сообщества направлен на диалог между ними. "Конечно, не нужно ученого пытаться сделать предпринимателем. Он должен заниматься разработкой. В этом смысле малые технологические компании являются своего рода связующим звеном между бизнесом и наукой. Многие стартапы основаны на разработках из науки. Эти компании состоят из молодых людей, которые готовы проверять гипотезы, делать то, что нужно рынку. <…>", - отметил Дроздов, слова которого привели в пресс-службе ВЭБ.РФ. Спикер также рассказал, что "Сколково" помогает объединить усилия ученых и предпринимателей. Это позволяет заказчикам расширить кругозор и найти интересующие их компетенции, а для лабораторий — это возможность проявить себя с точки зрения коммерциализации тех разработок, которые они создают. Среди таких инструментов - инкубатор, в котором участвуют ученые и предприниматели. Второй проект объединяет бизнес с вузами и академической средой. "Сколково" также помогает в налаживании работы центров трансфера технологий в университетах. "На мой взгляд, возможность самореализоваться, доказать, что твоя технология востребована, очень важна для ученого", — подытожил Дроздов.
https://ria.ru/20240213/tekhnologii-1926972990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сколково, технологии, вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Россия, Сколково, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Малые технологические компании обладают высокими научными компетенциями, а также готовы работать быстро и с учетом запроса заказчика, считает председатель правления фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов.
Такое мнение он озвучил в рамках панельной дискуссии второго Форума будущих технологий.
Дроздов отметил, что многие представители бизнеса привыкли приобретать готовые продукты, не тратя время на инвестиции в научные решения и их доработку до полноценной технологии. Однако постепенно ситуация меняется, и вектор взаимодействия предпринимателей и научного сообщества направлен на диалог между ними.
«
"Конечно, не нужно ученого пытаться сделать предпринимателем. Он должен заниматься разработкой. В этом смысле малые технологические компании являются своего рода связующим звеном между бизнесом и наукой. Многие стартапы основаны на разработках из науки. Эти компании состоят из молодых людей, которые готовы проверять гипотезы, делать то, что нужно рынку. <…>", - отметил Дроздов, слова которого привели в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Спикер также рассказал, что "Сколково"
помогает объединить усилия ученых и предпринимателей. Это позволяет заказчикам расширить кругозор и найти интересующие их компетенции, а для лабораторий — это возможность проявить себя с точки зрения коммерциализации тех разработок, которые они создают.
Среди таких инструментов - инкубатор, в котором участвуют ученые и предприниматели. Второй проект объединяет бизнес с вузами и академической средой. "Сколково" также помогает в налаживании работы центров трансфера технологий в университетах.
"На мой взгляд, возможность самореализоваться, доказать, что твоя технология востребована, очень важна для ученого", — подытожил Дроздов.
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