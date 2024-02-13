https://ria.ru/20240213/zhivotnye-1926994208.html

На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных

На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных - РИА Новости, 13.02.2024

На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных

Депутаты Чукотки во вторник приняли закон, который разрешает эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, являющихся переносчиками опасных... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:54

2024-02-13T08:54

2024-02-13T08:54

общество

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Чукотки во вторник приняли закон, который разрешает эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, являющихся переносчиками опасных заболеваний, сообщает региональный парламент. Региональными законодателями был принят окружной закон "Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Чукотского АО". "Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения трагических последствий социально опасные животные, а также переносчики опасных для человека или других животных болезней животные подлежат гуманной эвтаназии. Выявлять данные признаки будут специалисты в области ветеринарии", - говорится в сообщении. В тексте законопроекта, опубликованного на сайте думы, говорится, что бездомных собак умерщвляет специалист в области ветеринарии в пункте временного содержания или приюте "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть". Также в документе указано, что отлавливать могут в том числе стерилизованных животных с метками, если они проявляют немотивированную агрессию, либо в ходе мероприятий по ликвидации болезней животных. В сообщении думы отмечается, что особую обеспокоенность вызывает опасность заноса бешенства из дикой фауны в городскую среду и распространение его "на огромной популяции не иммунного поголовья бездомных животных". Парламент сообщает, что бездомные собаки скапливаются на придомовых территориях и на детских площадках, уже были факты нападения животных на людей. По данным думы, закон обязывает сотрудников уполномоченного учреждения возвращать потерявшихся животных их владельцам и искать для них новых хозяев. Документ запрещает подкармливать бездомных собак в местах нахождения людей, следует из его текста. В пресс-службе думы РИА Новости уточнили, что законопроект сначала идет на подпись губернатору, а затем вступает в силу в течение 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20240212/sobaki-1926897737.html

https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html

чукотка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, чукотка