https://ria.ru/20240213/zhivotnye-1926994208.html
На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных
На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных - РИА Новости, 13.02.2024
На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных
Депутаты Чукотки во вторник приняли закон, который разрешает эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, являющихся переносчиками опасных... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:54
2024-02-13T08:54
2024-02-13T08:54
общество
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Чукотки во вторник приняли закон, который разрешает эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, являющихся переносчиками опасных заболеваний, сообщает региональный парламент. Региональными законодателями был принят окружной закон "Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Чукотского АО". "Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения трагических последствий социально опасные животные, а также переносчики опасных для человека или других животных болезней животные подлежат гуманной эвтаназии. Выявлять данные признаки будут специалисты в области ветеринарии", - говорится в сообщении. В тексте законопроекта, опубликованного на сайте думы, говорится, что бездомных собак умерщвляет специалист в области ветеринарии в пункте временного содержания или приюте "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть". Также в документе указано, что отлавливать могут в том числе стерилизованных животных с метками, если они проявляют немотивированную агрессию, либо в ходе мероприятий по ликвидации болезней животных. В сообщении думы отмечается, что особую обеспокоенность вызывает опасность заноса бешенства из дикой фауны в городскую среду и распространение его "на огромной популяции не иммунного поголовья бездомных животных". Парламент сообщает, что бездомные собаки скапливаются на придомовых территориях и на детских площадках, уже были факты нападения животных на людей. По данным думы, закон обязывает сотрудников уполномоченного учреждения возвращать потерявшихся животных их владельцам и искать для них новых хозяев. Документ запрещает подкармливать бездомных собак в местах нахождения людей, следует из его текста. В пресс-службе думы РИА Новости уточнили, что законопроект сначала идет на подпись губернатору, а затем вступает в силу в течение 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20240212/sobaki-1926897737.html
https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чукотка
На Чукотке разрешили эвтаназию бездомных животных
На Чукотке разрешили эвтаназию опасных и заразных бездомных животных
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Чукотки во вторник приняли закон, который разрешает эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, являющихся переносчиками опасных заболеваний, сообщает региональный парламент.
Региональными законодателями был принят окружной закон "Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Чукотского АО".
"Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения трагических последствий социально опасные животные, а также переносчики опасных для человека или других животных болезней животные подлежат гуманной эвтаназии. Выявлять данные признаки будут специалисты в области ветеринарии", - говорится в сообщении.
В тексте законопроекта, опубликованного на сайте думы, говорится, что бездомных собак умерщвляет специалист в области ветеринарии в пункте временного содержания или приюте "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть". Также в документе указано, что отлавливать могут в том числе стерилизованных животных с метками, если они проявляют немотивированную агрессию, либо в ходе мероприятий по ликвидации болезней животных.
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В сообщении думы отмечается, что особую обеспокоенность вызывает опасность заноса бешенства из дикой фауны в городскую среду и распространение его "на огромной популяции не иммунного поголовья бездомных животных". Парламент сообщает, что бездомные собаки скапливаются на придомовых территориях и на детских площадках, уже были факты нападения животных на людей.
По данным думы, закон обязывает сотрудников уполномоченного учреждения возвращать потерявшихся животных их владельцам и искать для них новых хозяев. Документ запрещает подкармливать бездомных собак в местах нахождения людей, следует из его текста.
В пресс-службе думы РИА Новости уточнили, что законопроект сначала идет на подпись губернатору, а затем вступает в силу в течение 10 дней после официального опубликования.
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