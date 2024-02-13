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СМИ назвали основания для конфискации Генпрокуратурой заводов ЧЭМК
СМИ назвали основания для конфискации Генпрокуратурой заводов ЧЭМК - РИА Новости, 13.02.2024
СМИ назвали основания для конфискации Генпрокуратурой заводов ЧЭМК
Генеральная прокуратура добивается передачи государству трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за незаконной приватизации,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:08
2024-02-13T09:08
2024-02-13T09:08
свердловская область
генеральная прокуратура рф
челябинский электрометаллургический комбинат
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура добивается передачи государству трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за незаконной приватизации, проведенной в 1990-х годах, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на иск к владельцам предприятий."В иске в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК <…> Генпрокуратура указала на противоправное "завладение" в 1990-е годы ответчиками госпредприятиями — Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов", — говорится в материале.В публикации отмечается, что "их активы были выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны".Издание подчеркнуло, что, по правилам приватизации, российское правительство должно было принять решение о передаче заводов в частные руки, но этого не произошло, и утверждали этот переход региональные власти. В Генпрокуратуре отметили, что эти предприятия производят в стране основную массу ферросплавов, используемую для создания военной техники.По данным иска, в феврале прошлого года Юрий Антипов, получив сто процентов акций, оформил активы на собственное АО "Компания "Эталон", после чего три завода "попали под контроль резидентов недружественных государств", говорится в материале.На прошлой неделе стало известно, что арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры арестовал имущество этих заводов. Иск "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинскому АО "Компания "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры.
https://ria.ru/20240210/drony-1926539688.html
https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, генеральная прокуратура рф, челябинский электрометаллургический комбинат
Свердловская область, Генеральная прокуратура РФ, Челябинский электрометаллургический комбинат
СМИ назвали основания для конфискации Генпрокуратурой заводов ЧЭМК
"Ъ": Генпрокуратура конфискует заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Генеральная прокуратура добивается передачи государству трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за незаконной приватизации, проведенной в 1990-х годах, пишет газета "Коммерсантъ"
со ссылкой на иск к владельцам предприятий.
"В иске в Арбитражный суд Свердловской области
об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК <…> Генпрокуратура
указала на противоправное "завладение" в 1990-е годы ответчиками госпредприятиями — Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом
и Кузнецким заводом ферросплавов", — говорится в материале.
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В публикации отмечается, что "их активы были выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны".
Издание подчеркнуло, что, по правилам приватизации, российское правительство должно было принять решение о передаче заводов в частные руки, но этого не произошло, и утверждали этот переход региональные власти. В Генпрокуратуре отметили, что эти предприятия производят в стране основную массу ферросплавов, используемую для создания военной техники.
По данным иска, в феврале прошлого года Юрий Антипов, получив сто процентов акций, оформил активы на собственное АО "Компания "Эталон", после чего три завода "попали под контроль резидентов недружественных государств", говорится в материале.
На прошлой неделе стало известно, что арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры арестовал имущество этих заводов. Иск "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинскому АО "Компания "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры.
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