https://ria.ru/20240213/zakonoproekt-1927179949.html

В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам

В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам - РИА Новости, 13.02.2024

В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам

Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:49

2024-02-13T19:49

2024-02-13T19:49

артем метелев (депутат)

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Я очень надеюсь, что ближайшие дни, может быть даже на этой неделе. С учетом выхода поручения президента, мы его внесем в ближайшие дни", - ответил Метелев на вопрос о внесении инициативы о поддержке наставников. Он добавил, что поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается предоставить полномочия федеральным органам власти утверждать правила, на основании которых региональные муниципальные учреждения будут выделять надбавки. А в коммерческих компаниях это будет делать сам работодатель, уточнил Метелев. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования за наставничество.

https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927166408.html

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артем метелев (депутат), владимир путин, госдума рф