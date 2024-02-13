https://ria.ru/20240213/zakonoproekt-1927179949.html
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам - РИА Новости, 13.02.2024
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам
Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:49
2024-02-13T19:49
2024-02-13T19:49
артем метелев (депутат)
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Я очень надеюсь, что ближайшие дни, может быть даже на этой неделе. С учетом выхода поручения президента, мы его внесем в ближайшие дни", - ответил Метелев на вопрос о внесении инициативы о поддержке наставников. Он добавил, что поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается предоставить полномочия федеральным органам власти утверждать правила, на основании которых региональные муниципальные учреждения будут выделять надбавки. А в коммерческих компаниях это будет делать сам работодатель, уточнил Метелев. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования за наставничество.
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927166408.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_575:73:2978:1875_1920x0_80_0_0_1da14eb5503e593d8dd906bb55a0c361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем метелев (депутат), владимир путин, госдума рф
Артем Метелев (депутат), Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам
Метелев: законопроект о надбавках наставникам могут внести в ГД на этой неделе
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Я очень надеюсь, что ближайшие дни, может быть даже на этой неделе. С учетом выхода поручения президента, мы его внесем в ближайшие дни", - ответил Метелев на вопрос о внесении инициативы о поддержке наставников.
Он добавил, что поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается предоставить полномочия федеральным органам власти утверждать правила, на основании которых региональные муниципальные учреждения будут выделять надбавки. А в коммерческих компаниях это будет делать сам работодатель, уточнил Метелев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования за наставничество.
Путин поручил создать цифровую платформу для наставников