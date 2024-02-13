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В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам - РИА Новости, 13.02.2024
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19:49 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/zakonoproekt-1927179949.html
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам - РИА Новости, 13.02.2024
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам
Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:49
2024-02-13T19:49
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Я очень надеюсь, что ближайшие дни, может быть даже на этой неделе. С учетом выхода поручения президента, мы его внесем в ближайшие дни", - ответил Метелев на вопрос о внесении инициативы о поддержке наставников. Он добавил, что поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается предоставить полномочия федеральным органам власти утверждать правила, на основании которых региональные муниципальные учреждения будут выделять надбавки. А в коммерческих компаниях это будет делать сам работодатель, уточнил Метелев. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования за наставничество.
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927166408.html
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артем метелев (депутат), владимир путин, госдума рф
Артем Метелев (депутат), Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам

Метелев: законопроект о надбавках наставникам могут внести в ГД на этой неделе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Законопроект о возможности делать надбавки для наставников, работающих в государственном и коммерческом секторах, могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Я очень надеюсь, что ближайшие дни, может быть даже на этой неделе. С учетом выхода поручения президента, мы его внесем в ближайшие дни", - ответил Метелев на вопрос о внесении инициативы о поддержке наставников.
Он добавил, что поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается предоставить полномочия федеральным органам власти утверждать правила, на основании которых региональные муниципальные учреждения будут выделять надбавки. А в коммерческих компаниях это будет делать сам работодатель, уточнил Метелев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования за наставничество.
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