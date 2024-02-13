https://ria.ru/20240213/yandeks-1927053240.html

"Яндекс" представил нейробраузер

"Яндекс" представил нейробраузер - РИА Новости, 13.02.2024

"Яндекс" представил нейробраузер

"Яндекс" запустил обновленный браузер со встроенными нейросетями нового поколения: теперь пользователи могут улучшать свои тексты и генерировать изображения... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:09

2024-02-13T13:09

2024-02-13T14:18

технологии

яндекс

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Яндекс" запустил обновленный браузер со встроенными нейросетями нового поколения: теперь пользователи могут улучшать свои тексты и генерировать изображения прямо в интерфейсе браузера, сообщила пресс-служба компании. "Яндекс" встроил нейросети нового поколения в собственный браузер. Нейробраузер стирает языковые барьеры и меняет подход к созданию и потреблению контента в интернете. Пользователи смогут улучшать свои тексты и генерировать изображения прямо в интерфейсе обновленного "Яндекс Браузера". Его нейросети переведут на русский видео с восьми иностранных языков, перескажут их, сгенерируют субтитры и не только", - рассказали в компании. Работу с текстом в браузере облегчит YandexGPT 2: с помощью нейросети пользователи смогут изменять формат, сокращать и исправлять ошибки в своих текстах на сайтах и в веб-приложениях. Кроме этого, появился нейросетевой перевод и озвучивание видео с японского и корейского языков. Ранее эта функция была доступна для английского, китайского, французского, испанского, итальянского и немецкого. Создавать изображения в "Яндекс Браузере" теперь можно с помощью нейросети YandexART. Чтобы это сделать, нужно обратиться к Алисе и текстом или голосом описать то, что хочется увидеть на картинке. Этот режим работы называется "Давай нарисуем".Есть и другие функции. Например, теперь браузер сканирует QR-коды во время просмотра видео - пользователю достаточно навести на него курсор и перейти по всплывающей ссылке. Кроме этого, вкладки в мобильном и веб-браузерах синхронизируются: можно продолжить работу на другом устройстве, если войти в него через тот же "Яндекс ID"."В новой версии продукта мы поместили все наработки "Яндекса" в сфере генеративных нейросетей. Теперь это буквально нейробраузер. Этот продукт позволяет нам иначе и лучше работать в интернете. По сути, работа в интернете - это создание и потребление контента. Я думаю, что новый браузер серьезно улучшит эффективность этих сценариев в вашей повседневной жизни, в вашей работе", - прокомментировал руководитель "Яндекс Браузера" Илья Шибанов.По данным компании, "Яндекс Браузером" пользуются более 80 миллионов человек ежемесячно на всех платформах. За прошлый год его аудитория выросла на 15%, отметил Шибанов.

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925454227.html

https://ria.ru/20240208/yandeks-1926110836.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, яндекс