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В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек - РИА Новости, 13.02.2024
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15:36 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/vzryv-1927103959.html
В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек
В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек - РИА Новости, 13.02.2024
В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек
Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:36
2024-02-13T15:36
происшествия
малгобекский район
россия
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 12.00 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Пседах по улице Энгиноева произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием. По прибытии на место было установлено, что остекление в домовладении не выбито, кровля не повреждена. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу. Региональная прокуратура сообщила, что по данному факта организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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малгобекский район
россия
республика ингушетия
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происшествия, малгобекский район, россия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Малгобекский район, Россия, Республика Ингушетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек

МЧС: один человек пострадал при взрыве газа в частном сельском доме в Ингушетии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
«
"В 12.00 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Пседах по улице Энгиноева произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием. По прибытии на место было установлено, что остекление в домовладении не выбито, кровля не повреждена. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавший доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу.
Региональная прокуратура сообщила, что по данному факта организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияМалгобекский районРоссияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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