https://ria.ru/20240213/vzryv-1927103959.html

В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек

В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек - РИА Новости, 13.02.2024

В ингушском селе взорвался газ в частном доме, пострадал один человек

Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:36

2024-02-13T15:36

2024-02-13T15:36

происшествия

малгобекский район

россия

республика ингушетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 12.00 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Пседах по улице Энгиноева произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием. По прибытии на место было установлено, что остекление в домовладении не выбито, кровля не повреждена. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу. Региональная прокуратура сообщила, что по данному факта организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240211/gaz-1926674877.html

малгобекский район

россия

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, малгобекский район, россия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)