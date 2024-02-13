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Сделал первый выстрел. СМИ раскрыли, кто стал замом главкома ВСУ

Сделал первый выстрел. СМИ раскрыли, кто стал замом главкома ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

Сделал первый выстрел. СМИ раскрыли, кто стал замом главкома ВСУ

Заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский, сделавший "первый выстрел" в Донбассе, сообщает "РБК-Украина". РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:48

2024-02-13T08:48

2024-02-13T09:56

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский, сделавший "первый выстрел" в Донбассе, сообщает "РБК-Украина"."Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам", — цитируют журналисты его слова.Как отмечается, 13 апреля 2014 года Сухаревский, будучи на тот момент командиром 3-й роты 80-й аэромобильной бригады с позывным "Борсук", открыл огонь по отряду под командованием Игоря Стрелкова, несмотря на приказ руководства этого не делать.Новый заместитель главкома ВСУ будет отвечать за использование беспилотных систем, добавили журналисты.Восьмого февраля Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, последний имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника президента Украины, а солдаты не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Белый дом пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение главы киевского режима. По данным ведомства, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, получившую образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Соединенные Штаты перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР.

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