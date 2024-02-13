https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html

Зеленский признал проблемы в ВСУ

Зеленский признал проблемы в ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

Зеленский признал проблемы в ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:53

2024-02-13T22:53

2024-02-13T22:53

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владимир зеленский

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о проблемах с комплектованием и управлением в украинских войсках. "Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также пообещал ВСУ увеличить поставки дронов, средств радиоэлектронной борьбы, а также укрепить позиции. "Позже будет подробный доклад", - добавил Зеленский. Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.

https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html

https://ria.ru/20240212/vsu-1926965579.html

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россия

европа

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Наталья Макарова

украина, россия, европа, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато