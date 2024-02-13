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Зеленский признал проблемы в ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html
Зеленский признал проблемы в ВСУ
Зеленский признал проблемы в ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
Зеленский признал проблемы в ВСУ
Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:53
2024-02-13T22:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о проблемах с комплектованием и управлением в украинских войсках. "Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также пообещал ВСУ увеличить поставки дронов, средств радиоэлектронной борьбы, а также укрепить позиции. "Позже будет подробный доклад", - добавил Зеленский. Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html
https://ria.ru/20240212/vsu-1926965579.html
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украина, россия, европа, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский признал проблемы в ВСУ

Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в рядах ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о проблемах с комплектованием и управлением в украинских войсках.
«
"Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Он также пообещал ВСУ увеличить поставки дронов, средств радиоэлектронной борьбы, а также укрепить позиции. "Позже будет подробный доклад", - добавил Зеленский.
Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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