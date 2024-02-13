https://ria.ru/20240213/vstrecha-1927135255.html

ДФОП получил приглашение на межпалестинскую встречу в Москве

ДФОП получил приглашение на межпалестинскую встречу в Москве - РИА Новости, 13.02.2024

ДФОП получил приглашение на межпалестинскую встречу в Москве

Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) подтвердил получение приглашения принять участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:05

2024-02-13T17:05

2024-02-13T19:36

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) подтвердил получение приглашения принять участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, рассказал РИА Новости член Политического бюро ДФОП Али Фейсал. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. "Межпалестинский диалог состоится в Москве 29 февраля этого года, и мы получили приглашение принять в нем участие", - добавил Фейсал.Член Политбюро ДФОП также выразил свою поддержку инициативе министра иностранных дел России Сергея Лаврова по срочной межпалестинской встрече с целью объединения усилий фракций, добавив, что Россия всегда стремилась к проведению встреч в рамках межпалестинского диалога с целью объединения усилий всех ведущих палестинских фракций для противостояния "израильско-американо-атлантической агрессии"."Мы поддерживаем любой российский призыв, в частности, министра иностранных дел Лаврова, о срочной межпалестинской встрече, с тем чтобы объединить усилия палестинцев на местах и в политической борьбе преодолеть эту агрессию, оказать давление на Америку и Израиль, с тем чтобы они остановили их (Израиль), (принудили) уйти с оккупированных территорий и открыть путь для самоопределения палестинского народа, добыть свою свободу и независимость и построить палестинское государство со столицей в Иерусалиме", - сказал Фейсал.Раннее заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Джамиль Мезхер в разговоре с РИА Новости подтвердил, что его организация получила приглашение принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231221/palestina-1917127397.html

https://ria.ru/20231209/pomosch-1914773921.html

https://ria.ru/20240213/palestina-1926983303.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва