https://ria.ru/20240213/vologda-1927097632.html
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино - РИА Новости, 13.02.2024
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:10
2024-02-13T15:10
2024-02-13T15:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале. "Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно", - написал он. Показ интервью состоится в среду в 09.50 мск. "Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают... Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09.50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране", - отметил Воропанов. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
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РИА Новости
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В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону бесплатно покажут в кинотеатре