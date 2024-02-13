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В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино - РИА Новости, 13.02.2024
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15:10 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/vologda-1927097632.html
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино - РИА Новости, 13.02.2024
В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:10
2024-02-13T15:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале. "Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно", - написал он. Показ интервью состоится в среду в 09.50 мск. "Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают... Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09.50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране", - отметил Воропанов. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
https://ria.ru/20240213/mask-1927016697.html
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В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино

В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону бесплатно покажут в кинотеатре

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.
"Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно", - написал он.
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Показ интервью состоится в среду в 09.50 мск.
«
"Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают... Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09.50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране", - отметил Воропанов.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
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ТехнологииРоссияВологдаСШАТакер КарлсонВладимир ПутинСергей ВоропановНАТОЛенкомИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуОбщество
 
 
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