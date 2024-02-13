https://ria.ru/20240213/vologda-1927097632.html

В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино

В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино - РИА Новости, 13.02.2024

В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:10

2024-02-13T15:10

2024-02-13T15:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале. "Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно", - написал он. Показ интервью состоится в среду в 09.50 мск. "Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают... Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09.50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране", - отметил Воропанов. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.

https://ria.ru/20240213/mask-1927016697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, вологда, сша, такер карлсон, владимир путин, сергей воропанов, нато, ленком, интервью владимира путина такеру карлсону, общество