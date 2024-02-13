https://ria.ru/20240213/volodin-1926993247.html

Володин раскритиковал идею обмена останков Столыпина на украинских военных

Володин раскритиковал идею обмена останков Столыпина на украинских военных - РИА Новости, 13.02.2024

Володин раскритиковал идею обмена останков Столыпина на украинских военных

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:46

2024-02-13T08:46

2024-02-13T08:46

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных. Ранее директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных. "На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев". Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин. Он напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений. А в завещании, которое российский госдеятель написал задолго до смерти, было написано: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют". Спикер ГД отметил, что желание Столыпина было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра - в Киеве, где он был застрелен. "На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы - многочисленные сменяющиеся правители Украины. Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат", - добавил Володин. Председатель Госдумы считает, что режим Владимира Зеленского "разрушает до основания всё, что когда-то было на Украине", включая переписывание истории, запрет русского языка, захват Киево-Печерской лавры, а также перечеркивание ценностей. "Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению... Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины", - заключил Володин.

https://ria.ru/20240212/stolypin-1926807777.html

https://ria.ru/20240212/slutskiy-1926753695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, российская империя, вячеслав володин, петр столыпин, владимир зеленский, госдума рф