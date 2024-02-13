Володин раскритиковал идею обмена останков Столыпина на украинских военных
Володин назвал идею обмена останков Столыпина на военных ВСУ кощунственной
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на территории России украинских военных.
Ранее директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных.
"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев". Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин.
Он напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений. А в завещании, которое российский госдеятель написал задолго до смерти, было написано: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют". Спикер ГД отметил, что желание Столыпина было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра - в Киеве, где он был застрелен.
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"На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы - многочисленные сменяющиеся правители Украины. Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат", - добавил Володин.
Председатель Госдумы считает, что режим Владимира Зеленского "разрушает до основания всё, что когда-то было на Украине", включая переписывание истории, запрет русского языка, захват Киево-Печерской лавры, а также перечеркивание ценностей.
"Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению... Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины", - заключил Володин.