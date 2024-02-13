https://ria.ru/20240213/vershina-1926984483.html

"Он на вершине". В США рассказали, как западные лидеры "послужили" Путину

"Он на вершине". В США рассказали, как западные лидеры "послужили" Путину - РИА Новости, 13.02.2024

"Он на вершине". В США рассказали, как западные лидеры "послужили" Путину

Критические заявления западных лидеров об интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону лишь сыграли на руку его популярности, пишет американское... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:30

2024-02-13T05:30

2024-02-13T05:30

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такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Критические заявления западных лидеров об интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону лишь сыграли на руку его популярности, пишет американское издание Business Insider."Фурор вокруг интервью, когда западные официальные лица <...> критиковали Путина и Карлсона, <...> лишь послужил проекции взглядов Путина на еще более широкую аудиторию", — указано в материале.По мнению журналистов, Путин смог донести позицию России до избирателей и политических лидеров внутри США. За счет интервью он поспособствует формированию негативного отношения к дальнейшей помощи Киеву, отметили в материале."Путин оказался на вершине, пока его противники критикуют друг друга и бесятся из-за Такера Карлсона. <...> От Украины до Европы и США ход событий, кажется, оборачивается в его пользу", — считают в издании.Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.

https://ria.ru/20240212/intervyu-1926823770.html

https://ria.ru/20240212/intervyu-1926780022.html

россия

сша

европа

украина

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