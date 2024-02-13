https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

Вербовку в рунете ведут террористы и украинские спецслужбы, сообщил НАК

Вербовку в рунете ведут террористы и украинские спецслужбы, сообщил НАК - РИА Новости, 13.02.2024

Вербовку в рунете ведут террористы и украинские спецслужбы, сообщил НАК

В условиях СВО вербовку в рунете активизировали как международные террористы, так и западные и украинские спецслужбы, говорится в сообщении информационного... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:55

2024-02-13T11:55

2024-02-13T11:58

в мире

национальный антитеррористический комитет рф

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В условиях СВО вербовку в рунете активизировали как международные террористы, так и западные и украинские спецслужбы, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии терроризма, идей неонацизма и деструктивных движений в информационном пространстве."Открывая заседание, Бортников отметил, что международные террористические организации в условиях специальной военной операции активизировали вербовочную деятельность в сети интернет, пытаясь найти среди населения России потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников. Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность", - говорится в сообщении.С начала специальной военной операции предотвращено 419 террористических преступлений, их готовили завербованные и попавшие под влияние антироссийской пропаганды лица, отмечает НАК."С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или подпавшие под влияние антироссийской пропаганды", - говорится в сообщении НАК.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20240212/vsu-1926817145.html

https://ria.ru/20240105/verbovka-1919776579.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, национальный антитеррористический комитет рф, служба безопасности украины