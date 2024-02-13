https://ria.ru/20240213/venesuela-1926981182.html

Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже самолета

Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже самолета - РИА Новости, 13.02.2024

Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже самолета

Тайная транспортировка арестованного венесуэльского самолета Boeing 747-300M из Аргентины в США, которая прошла под видом военного рейса и с отключением... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T04:00

2024-02-13T04:00

2024-02-13T04:00

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аргентина

международная организация гражданской авиации

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МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Тайная транспортировка арестованного венесуэльского самолета Boeing 747-300M из Аргентины в США, которая прошла под видом военного рейса и с отключением радиосвязи, является "позорной грабительской операцией", которая помимо нарушения всех видов прав и правил ставит под угрозу аэронавтику в регионе, заявил венесуэльский МИД. Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела самолет в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. "Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает грубую кражу самолета Boeing 747-300 с бортовым номером YV 3531, принадлежащего транспортной компании Aerocargos del Sur (EMTRASUR S.A.), совершенную сегодня в результате сговора между правительствами Соединенных Штатов Америки и Республики Аргентина, которые искусно нарушили все правила, регулирующие гражданскую авиацию, а также коммерческие, гражданские и политические права вышеупомянутой компании, подвергая риску безопасность аэронавтики в регионе", - говорится в заявлении, который опубликовал в соцсети Х глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. Грузовой самолет, принадлежащий венесуэльской компании Emtrasur, был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По их данным, самолет был передан иранской авиакомпанией венесуэльским коллегам в нарушение американских норм экспортного контроля - изначальный собственник судна иранская Mahan Air, а также владеющая авиакомпанией Emtrasur венесуэльская Conviasa находятся под санкциями США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. "Среди совершенных преступлений наблюдаются сокрытие информации при идентификации рейса, отключение транспондера на некоторых участках маршрута и другие, которые необходимо расследовать самостоятельно. Венесуэльское государство предпримет все действия для восстановления справедливости и возвращения самолета его законному владельцу", - говорится в сообщении МИД. "Позорную грабительскую операцию" в Венесуэле отнесли к числу преступных нападений на республику, которые уже более десяти лет осуществляют Соединенные Штаты и которые включают в себя похищение активов, таких как нефтяная компания CITGO, и применение односторонних ограничительных мер. Самолет 6 июня 2022 года прибыл в Аргентину из Мексики. На борту было 19 человек – венесуэльцы и иранцы. 8 июня он вылетел из аэропорта "Эсейса" в направлении Уругвая, но вернулся, так как эта страна не одобрила посадку. По возвращении судно с экипажем было арестовано.

https://ria.ru/20240210/ssha-1926521740.html

https://ria.ru/20240205/mh17-1925436924.html

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в мире, сша, венесуэла, аргентина, международная организация гражданской авиации