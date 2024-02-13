https://ria.ru/20240213/vaktsina-1927098104.html

Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе"

Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе" - РИА Новости, 13.02.2024

Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе"

Противотуберкулезная вакцина, разработанная учеными университета "Сириус", успешно прошла стартовые исследования, уже подготовлено досье на проведение первой... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:13

2024-02-13T15:13

2024-02-13T15:13

общество

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СИРИУС, 13 фев – РИА Новости. Противотуберкулезная вакцина, разработанная учеными университета "Сириус", успешно прошла стартовые исследования, уже подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний, сообщили в пресс-службе университета. Ранее пресс-служба университета информировала о разработке инновационной мРНК-вакцины против туберкулеза. Технология позволяет использовать вакцину против вирусных и бактериальных возбудителей. "Разработанная вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания, показав высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России по национальному проекту "Наука и университеты", - говорится в сообщении университета "Сириус". Данные препараты – не единственное средство с недугом, над которым трудятся учены университета. На текущий момент в разработке "Сириуса" находятся препараты генной терапии наследственных форм слепоты на основе аденоассоциированных вирусов, они минимизируют процент инвалидизации. Еще один препарат, созданный для иммунотерапии онкологических заболеваний, разрабатывается в университете в качестве лекарственного средства, которое применимо при опухолях, не подающихся стандартному лечению. В начале февраля председатель ученого совета университета "Сириус", директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов рассказывал журналистам, что первые лекарственные препараты, которые создаются в рамках импортозамещения, будут доступны пациентам уже в 2026 году. Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.

https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927054466.html

https://ria.ru/20231218/tuberkulez-1916504561.html

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общество, россия, владимир путин