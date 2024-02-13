https://ria.ru/20240213/vaktsina-1927098104.html
Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе"
Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе" - РИА Новости, 13.02.2024
Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе"
Противотуберкулезная вакцина, разработанная учеными университета "Сириус", успешно прошла стартовые исследования, уже подготовлено досье на проведение первой... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:13
2024-02-13T15:13
2024-02-13T15:13
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587792655_0:17:3000:1705_1920x0_80_0_0_be9fb78f819808bf18380e504be4254b.jpg
СИРИУС, 13 фев – РИА Новости. Противотуберкулезная вакцина, разработанная учеными университета "Сириус", успешно прошла стартовые исследования, уже подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний, сообщили в пресс-службе университета. Ранее пресс-служба университета информировала о разработке инновационной мРНК-вакцины против туберкулеза. Технология позволяет использовать вакцину против вирусных и бактериальных возбудителей. "Разработанная вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания, показав высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России по национальному проекту "Наука и университеты", - говорится в сообщении университета "Сириус". Данные препараты – не единственное средство с недугом, над которым трудятся учены университета. На текущий момент в разработке "Сириуса" находятся препараты генной терапии наследственных форм слепоты на основе аденоассоциированных вирусов, они минимизируют процент инвалидизации. Еще один препарат, созданный для иммунотерапии онкологических заболеваний, разрабатывается в университете в качестве лекарственного средства, которое применимо при опухолях, не подающихся стандартному лечению. В начале февраля председатель ученого совета университета "Сириус", директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов рассказывал журналистам, что первые лекарственные препараты, которые создаются в рамках импортозамещения, будут доступны пациентам уже в 2026 году. Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.
https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927054466.html
https://ria.ru/20231218/tuberkulez-1916504561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587792655_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_9e8c224846c53f0b89c838680c8530d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе"
Вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания в "Сириусе"
СИРИУС, 13 фев – РИА Новости. Противотуберкулезная вакцина, разработанная учеными университета "Сириус", успешно прошла стартовые исследования, уже подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний, сообщили в пресс-службе университета.
Ранее пресс-служба университета информировала о разработке инновационной мРНК-вакцины против туберкулеза. Технология позволяет использовать вакцину против вирусных и бактериальных возбудителей.
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины
«
"Разработанная вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания, показав высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России по национальному проекту "Наука и университеты", - говорится в сообщении университета "Сириус".
Данные препараты – не единственное средство с недугом, над которым трудятся учены университета. На текущий момент в разработке "Сириуса" находятся препараты генной терапии наследственных форм слепоты на основе аденоассоциированных вирусов, они минимизируют процент инвалидизации. Еще один препарат, созданный для иммунотерапии онкологических заболеваний, разрабатывается в университете в качестве лекарственного средства, которое применимо при опухолях, не подающихся стандартному лечению.
В начале февраля председатель ученого совета университета "Сириус", директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов рассказывал журналистам, что первые лекарственные препараты, которые создаются в рамках импортозамещения, будут доступны пациентам уже в 2026 году.
Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина
. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.
В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом