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Комитет Госдумы одобрил упрощение доступа бизнеса к ЭПР
Комитет Госдумы одобрил упрощение доступа бизнеса к ЭПР - РИА Новости, 13.02.2024
Комитет Госдумы одобрил упрощение доступа бизнеса к ЭПР
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение доступа бизнеса к... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:26
2024-02-13T20:26
2024-02-13T20:26
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение доступа бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. На рассмотрение Думы документ может быть вынесен 15 февраля. Этот механизм помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в самых разных сферах, поясняло ранее Минэкономразвития России. В целях упрощения доступа бизнеса к программам ЭПР сокращаются перечень подаваемых документов и сроки их рассмотрения. Так, сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом сокращаются с 25 до 15 рабочих дней, организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ - до 10 рабочих дней. А срок рассмотрения инициативного предложения кабмином РФ или координационным органом сокращается с 30 до 20 рабочих дней. В то же время программа ЭПР должна будет содержать, помимо прочего, положения о страховании участниками такого режима своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при его реализации, в том числе в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, предусматривается указание в программе ЭПР порядка использования и защиты технологий, разработанных с применением ИИ. При этом вводится обязанность субъектов ЭПР вести реестры, в которых будут отражены зоны ответственности сотрудников и лиц, использующих ИИ и работающих с ним, с уточнением суммы страхования, а также сведения о созданных при реализации ЭПР технологиях. Каждый случай причинения вреда технологией ИИ будет рассматриваться специальной комиссией, создание которой предусмотрено законопроектом. Планируется, что в ее состав будут входить представители госорганов, бизнес-сообществ, эксперты, участники ЭПР. Порядок формирования и работы комиссии будет утверждаться Минэкономразвития, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в сфере финансового рынка - Банком России.
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РИА Новости
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госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение доступа бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. На рассмотрение Думы документ может быть вынесен 15 февраля.
Этот механизм помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в самых разных сферах, поясняло ранее Минэкономразвития России
. В целях упрощения доступа бизнеса к программам ЭПР сокращаются перечень подаваемых документов и сроки их рассмотрения.
Так, сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом сокращаются с 25 до 15 рабочих дней, организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ - до 10 рабочих дней. А срок рассмотрения инициативного предложения кабмином РФ или координационным органом сокращается с 30 до 20 рабочих дней.
В то же время программа ЭПР должна будет содержать, помимо прочего, положения о страховании участниками такого режима своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при его реализации, в том числе в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, предусматривается указание в программе ЭПР порядка использования и защиты технологий, разработанных с применением ИИ.
При этом вводится обязанность субъектов ЭПР вести реестры, в которых будут отражены зоны ответственности сотрудников и лиц, использующих ИИ и работающих с ним, с уточнением суммы страхования, а также сведения о созданных при реализации ЭПР технологиях.
Каждый случай причинения вреда технологией ИИ будет рассматриваться специальной комиссией, создание которой предусмотрено законопроектом. Планируется, что в ее состав будут входить представители госорганов, бизнес-сообществ, эксперты, участники ЭПР. Порядок формирования и работы комиссии будет утверждаться Минэкономразвития, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в сфере финансового рынка - Банком России.
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