https://ria.ru/20240213/uksus-1927097013.html
В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки
В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки - РИА Новости, 13.02.2024
В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки
Житель Владикавказа, который накануне получил ожог пищевода, выпив уксус под видом минералки, скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:07
2024-02-13T15:07
2024-02-13T15:22
происшествия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 13 фев - РИА Новости. Житель Владикавказа, который накануне получил ожог пищевода, выпив уксус под видом минералки, скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус."К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем!", - написал Меняйло.Роспотребнадзор во вторник сообщил, что приостанавливает реализацию отдельных партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подтвердил РИА Новости, что блокирует возможность легальной розничной продажи данной минеральной воды. Уточнив при этом, что всего в розничной продаже находится 2 480 056 бутылок из этой партии в 84 регионах страны.
https://ria.ru/20240131/gaz-1924662513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки
Мужчина, выпивший уксус под видом минералки, умер в больнице в Северной Осетии