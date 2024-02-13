https://ria.ru/20240213/uksus-1927097013.html

В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки

В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки - РИА Новости, 13.02.2024

В Северной Осетии умер мужчина, выпивший уксус под видом минералки

Житель Владикавказа, который накануне получил ожог пищевода, выпив уксус под видом минералки, скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:07

2024-02-13T15:07

2024-02-13T15:22

происшествия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 13 фев - РИА Новости. Житель Владикавказа, который накануне получил ожог пищевода, выпив уксус под видом минералки, скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус."К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем!", - написал Меняйло.Роспотребнадзор во вторник сообщил, что приостанавливает реализацию отдельных партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подтвердил РИА Новости, что блокирует возможность легальной розничной продажи данной минеральной воды. Уточнив при этом, что всего в розничной продаже находится 2 480 056 бутылок из этой партии в 84 регионах страны.

https://ria.ru/20240131/gaz-1924662513.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика северная осетия - алания