https://ria.ru/20240213/ukrenergo-1927027567.html
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:47
2024-02-13T11:47
2024-02-13T11:47
специальная военная операция на украине
днепропетровск
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днепр (город)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов. Ранее во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте. Энергохолдинг ДТЭК сообщал, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "Зафиксированы нарушения в теплоснабжении в городе Днепр (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
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днепропетровск, украина, днепр (город), укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Укрэнерго
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске
"Укрэнерго" сообщило о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов