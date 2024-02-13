https://ria.ru/20240213/ukrenergo-1927027567.html

В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске

В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024

В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:47

2024-02-13T11:47

2024-02-13T11:47

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

днепр (город)

укрэнерго

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов. Ранее во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте. Энергохолдинг ДТЭК сообщал, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "Зафиксированы нарушения в теплоснабжении в городе Днепр (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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днепропетровск, украина, днепр (город), укрэнерго