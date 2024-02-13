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В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukrenergo-1927027567.html
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:47
2024-02-13T11:47
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
днепр (город)
укрэнерго
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов. Ранее во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте. Энергохолдинг ДТЭК сообщал, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "Зафиксированы нарушения в теплоснабжении в городе Днепр (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
днепропетровск
украина
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днепропетровск, украина, днепр (город), укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Укрэнерго
В "Укрэнерго" сообщили о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске

"Укрэнерго" сообщило о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали
Манометры на теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о нарушении теплоснабжения в Днепропетровске после взрывов.
Ранее во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте. Энергохолдинг ДТЭК сообщал, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. По информации украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в Днепропетровске.
"Зафиксированы нарушения в теплоснабжении в городе Днепр (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаДнепр (город)Укрэнерго
 
 
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