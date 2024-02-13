https://ria.ru/20240213/ukraina-1927167219.html

Медведчук назвал прекращение конфликта на Украине своей политической целью

Медведчук назвал прекращение конфликта на Украине своей политической целью - РИА Новости, 13.02.2024

Медведчук назвал прекращение конфликта на Украине своей политической целью

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:54

2024-02-13T18:54

2024-02-13T18:54

специальная военная операция на украине

украина

виктор медведчук

в мире

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что остается украинским политиком и его цель – остановить конфликт на Украине и спасти жителей страны. "Придя в политику в конце 90-х, я из нее никуда не уходил. Я продолжаю быть украинским политиком. Я продолжаю делать все для того, чтобы украинские граждане могли достойно жить. Сегодня эти цели еще важнее, чем в начале моей политической карьеры. Прекратить войну и спасти как можно больше граждан Украины - моя политическая цель", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta в ответ на вопрос, хотел бы он сыграть политическую роль на Украине после окончания конфликта. Текст интервью опубликован на сайте "Смотрим". Он отметил, что после окончания конфликта будет другая политическая конфигурация в Европе и мире в целом и ее нужно кому-то строить. "Надеюсь, и мой опыт, и знания в этом процессе пригодятся… Война с Россией никогда не была в интересах Украины, да, собственно, и для Европы это никогда ничем хорошим не заканчивалось… Я был одним из немногих политиков, кто начал говорить о разрядке. Именно разрядка сейчас и нужна не только украинцам, но и Европе", - заявил Медведчук. Он отметил, что поддерживает российскую специальную военную операцию, поскольку это единственный путь для России, чтобы защитить свои национальные интересы, а для жителей Украины – "единственный способ покончить с идеологией нацизма, с милитаризацией страны, которую из нейтральной превратили в боевой плацдарм Запада". "Поэтому такие действия являются единственно правильными, и я считаю, что только с их помощью можно обеспечить нормальное будущее украинцев. Не использовать украинцев в качестве пушечного мяса, а создать им условия, которые они заслуживают", - добавил Медведчук. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240209/putin-1926323678.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор медведчук, в мире, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр