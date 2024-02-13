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Байден приветствовал одобрение сенатом помощи Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927164253.html
Байден приветствовал одобрение сенатом помощи Украине
Байден приветствовал одобрение сенатом помощи Украине - РИА Новости, 13.02.2024
Байден приветствовал одобрение сенатом помощи Украине
Президент США Джо Байден приветствовал утверждение в сенате многомиллиардного законопроекта о помощи Украине и прочим американским союзникам и призвал палату... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:43
2024-02-13T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал утверждение в сенате многомиллиардного законопроекта о помощи Украине и прочим американским союзникам и призвал палату представителей действовать столь же оперативно. Законопроект, выделяющий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, был рано утром во вторник по вашингтонскому времени принят в окончательном чтении сенаторами, которые исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе. "Я рукоплещу двухпартийной коалиции сенаторов, которая сложилась для продвижения этого соглашения, и призывают палату представителей действовать с той же срочностью. Мы не можем себе позволить ждать дольше", - говорится в заявлении Байдена. "Цена бездействия растет каждый день, особенно на Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта, где российские войска продолжают атаковать", - добавил президент. Он отметил, что законопроект, отправившийся в палату представителей, обеспечивает Израиль "всем необходимым для защиты своего народа от террористов ХАМАС", а также выделяет "спасающую жизни гуманитарную помощь палестинскому народу, подавляющее большинство которого не имеет ничего общего с ХАМАС".
https://ria.ru/20240213/peru-1927031007.html
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в мире, украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден приветствовал одобрение сенатом помощи Украине

Байден призвал Палату представителей поскорее одобрить помощь Украине

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал утверждение в сенате многомиллиардного законопроекта о помощи Украине и прочим американским союзникам и призвал палату представителей действовать столь же оперативно.
Законопроект, выделяющий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, был рано утром во вторник по вашингтонскому времени принят в окончательном чтении сенаторами, которые исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе.
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"Я рукоплещу двухпартийной коалиции сенаторов, которая сложилась для продвижения этого соглашения, и призывают палату представителей действовать с той же срочностью. Мы не можем себе позволить ждать дольше", - говорится в заявлении Байдена.
"Цена бездействия растет каждый день, особенно на Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта, где российские войска продолжают атаковать", - добавил президент.
Он отметил, что законопроект, отправившийся в палату представителей, обеспечивает Израиль "всем необходимым для защиты своего народа от террористов ХАМАС", а также выделяет "спасающую жизни гуманитарную помощь палестинскому народу, подавляющее большинство которого не имеет ничего общего с ХАМАС".
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