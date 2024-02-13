Украина может отказаться от аграрных субсидий Евросоюза, пишут СМИ
Рейтер: Украина может "обменять" субсидии ЕС на смягчение требований по экологии
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке во время переговоров о вступлении Киева в ЕС, сообщил агентству Рейтер неназванный высокопоставленный украинский чиновник.
В октябре газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза писала, что в рамках единой сельхозполитики ЕС Киев может рассчитывать на получение 96,5 миллиарда евро в течение семи лет.
Как отметил чиновник, зеленая повестка ЕС может затруднить бизнес для украинских фермеров. "Идеальная стратегия переговоров - это достичь меньших ограничений на торговлю, меньше экологических ограничений для украинских фермеров... Мы готовы обменять субсидии на это", - сказал собеседник агентства, отметив, что из-за этих предполагаемых субсидий украинское сельское хозяйство может стать "менее динамичным". "Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающим, и к ним привыкаешь. Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у тебя есть субсидия на морковь, сеять будут только морковь", - добавил чиновник.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.