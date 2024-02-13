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Украина может отказаться от аграрных субсидий Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
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17:50 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927147923.html
Украина может отказаться от аграрных субсидий Евросоюза, пишут СМИ
Украина может отказаться от аграрных субсидий Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
Украина может отказаться от аграрных субсидий Евросоюза, пишут СМИ
Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:50
2024-02-13T17:50
украина
киев
евросоюз
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке во время переговоров о вступлении Киева в ЕС, сообщил агентству Рейтер неназванный высокопоставленный украинский чиновник. В октябре газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза писала, что в рамках единой сельхозполитики ЕС Киев может рассчитывать на получение 96,5 миллиарда евро в течение семи лет. Как отметил чиновник, зеленая повестка ЕС может затруднить бизнес для украинских фермеров. "Идеальная стратегия переговоров - это достичь меньших ограничений на торговлю, меньше экологических ограничений для украинских фермеров... Мы готовы обменять субсидии на это", - сказал собеседник агентства, отметив, что из-за этих предполагаемых субсидий украинское сельское хозяйство может стать "менее динамичным". "Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающим, и к ним привыкаешь. Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у тебя есть субсидия на морковь, сеять будут только морковь", - добавил чиновник. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html
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украина, киев, евросоюз, в мире
Украина, Киев, Евросоюз, В мире
Украина может отказаться от аграрных субсидий Евросоюза, пишут СМИ

Рейтер: Украина может "обменять" субсидии ЕС на смягчение требований по экологии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке во время переговоров о вступлении Киева в ЕС, сообщил агентству Рейтер неназванный высокопоставленный украинский чиновник.
В октябре газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза писала, что в рамках единой сельхозполитики ЕС Киев может рассчитывать на получение 96,5 миллиарда евро в течение семи лет.
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Как отметил чиновник, зеленая повестка ЕС может затруднить бизнес для украинских фермеров. "Идеальная стратегия переговоров - это достичь меньших ограничений на торговлю, меньше экологических ограничений для украинских фермеров... Мы готовы обменять субсидии на это", - сказал собеседник агентства, отметив, что из-за этих предполагаемых субсидий украинское сельское хозяйство может стать "менее динамичным". "Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающим, и к ним привыкаешь. Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у тебя есть субсидия на морковь, сеять будут только морковь", - добавил чиновник.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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