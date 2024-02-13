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На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
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17:47 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927147192.html
На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ
На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ
Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее пяти тысяч студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:47
2024-02-13T17:47
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее пяти тысяч студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164 до 100, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "На Украине из 164 вузов после укрупнения хотят оставить около 100. В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. Объединять будут вузы, в которых меньше 5 тысяч студентов", - говорится в сообщении издания. По данным издания, присоединить хотят в первую очередь "отраслевые" вузы, которые перестали быть таковыми, к многопрофильным, политехническим, технологическим.
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Украина, В мире
На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ

"Страна": на Украине хотят сократить количество вузов со 164 до ста

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее пяти тысяч студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164 до 100, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"На Украине из 164 вузов после укрупнения хотят оставить около 100. В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. Объединять будут вузы, в которых меньше 5 тысяч студентов", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, присоединить хотят в первую очередь "отраслевые" вузы, которые перестали быть таковыми, к многопрофильным, политехническим, технологическим.
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