https://ria.ru/20240213/ukraina-1927147192.html

На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ

На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2024

На Украине хотят сократить количество вузов, сообщили СМИ

Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее пяти тысяч студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:47

2024-02-13T17:47

2024-02-13T17:47

украина

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее пяти тысяч студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164 до 100, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "На Украине из 164 вузов после укрупнения хотят оставить около 100. В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. Объединять будут вузы, в которых меньше 5 тысяч студентов", - говорится в сообщении издания. По данным издания, присоединить хотят в первую очередь "отраслевые" вузы, которые перестали быть таковыми, к многопрофильным, политехническим, технологическим.

https://ria.ru/20230913/povestki-1896211745.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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