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Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому - РИА Новости, 13.02.2024
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16:04 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html
Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому
Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому - РИА Новости, 13.02.2024
Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому
Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского больших военных усилий для удержания фронта, пишет американская... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:04
2024-02-13T16:04
политика
украина
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского больших военных усилий для удержания фронта, пишет американская газета The Atlantic."Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. &lt;…&gt; Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. &lt;…&gt; Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям (для власти. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Как отмечает издание, президент Украины теперь получил в лице бывшего главкома ВСУ политического соперника, который волен критиковать руководство страны за провалы на фронте.Кроме того, неудачи украинской армии из-за политических игр в Киеве могут стать основанием для Запада еще больше ослабить военную помощь, резюмируется в публикации.На прошлой неделе Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего войсками Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html
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политика, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому

Atlantic: Залужный обрушится на Зеленского в случае провалов Сырского на фронте

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского больших военных усилий для удержания фронта, пишет американская газета The Atlantic.
«
"Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. <…> Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. <…> Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям (для власти. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Как отмечает издание, президент Украины теперь получил в лице бывшего главкома ВСУ политического соперника, который волен критиковать руководство страны за провалы на фронте.
Кроме того, неудачи украинской армии из-за политических игр в Киеве могут стать основанием для Запада еще больше ослабить военную помощь, резюмируется в публикации.
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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