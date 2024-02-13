https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html

Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому

Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому - РИА Новости, 13.02.2024

Цена будет высокой. В США раскрыли, что Зеленский приказал Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского больших военных усилий для удержания фронта, пишет американская... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:04

2024-02-13T16:04

2024-02-13T16:04

политика

украина

владимир зеленский

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского больших военных усилий для удержания фронта, пишет американская газета The Atlantic."Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. <…> Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. <…> Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям (для власти. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Как отмечает издание, президент Украины теперь получил в лице бывшего главкома ВСУ политического соперника, который волен критиковать руководство страны за провалы на фронте.Кроме того, неудачи украинской армии из-за политических игр в Киеве могут стать основанием для Запада еще больше ослабить военную помощь, резюмируется в публикации.На прошлой неделе Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего войсками Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.

https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html

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политика, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины