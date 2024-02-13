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Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 13.02.2024
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13:57 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927069102.html
Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 13.02.2024
Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы за поддержку РФ, сообщили во вторник в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:57
2024-02-13T13:57
россия
украина
европа
владимир путин
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суд на Украине приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы за поддержку РФ, сообщили во вторник в СБУ в Telegram-канале. "Реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ…Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины…. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему пять лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. В ведомстве отметили, что приговор уже вступил в законную силу. Имя священнослужителя не называют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240209/delo-1926430274.html
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россия, украина, европа, владимир путин, служба безопасности украины, нато, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, НАТО, Ситуация вокруг УПЦ
Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы

На Украине настоятеля храма УПЦ приговорили к пяти годам за поддержку России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суд на Украине приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы за поддержку РФ, сообщили во вторник в СБУ в Telegram-канале.
"Реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ…Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины…. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему пять лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
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В ведомстве отметили, что приговор уже вступил в законную силу. Имя священнослужителя не называют.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныНАТОСитуация вокруг УПЦ
 
 
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