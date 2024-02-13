https://ria.ru/20240213/ukraina-1927006347.html
Суд на Украине отказал Фарион в восстановлении в вузе
Суд на Украине отказал Фарион в восстановлении в вузе - РИА Новости, 13.02.2024
Суд на Украине отказал Фарион в восстановлении в вузе
Суд во Львове отказал скандально известной высказываниями о русскоязычных экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:07
2024-02-13T10:07
2024-02-13T10:07
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суд во Львове отказал скандально известной высказываниями о русскоязычных экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника", сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на решение суда. В ноябре прошлого года СБУ заявила, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против Фарион, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Позже украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора национального университета "Львовская политехника". "Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По информации "Общественного", решение об увольнении Фарион обжаловала 7 декабря 2023 года. Сейчас экс-депутат собирается подать апелляцию. "Апелляция будет. Я не борюсь за восстановление в должности, потому что моя должность уже давно - просто Ирина Фарион. Я борюсь за справедливость", - приводит ее слова телеканал.
https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html
https://ria.ru/20231115/farion-1909649153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, ирина фарион, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Львов, Украина, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Суд на Украине отказал Фарион в восстановлении в вузе
Суд на Украине отказал скандально известной Фарион в восстановлении в вузе
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суд во Львове отказал скандально известной высказываниями о русскоязычных экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника", сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на решение суда.
В ноябре прошлого года СБУ
заявила, что возбудила уголовное дело по четырем статьям против Фарион, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ
. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Позже украинский министр образования Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора национального университета "Львовская политехника".
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским
"Галицкий районный суд Львова отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По информации "Общественного", решение об увольнении Фарион обжаловала 7 декабря 2023 года. Сейчас экс-депутат собирается подать апелляцию.
"Апелляция будет. Я не борюсь за восстановление в должности, потому что моя должность уже давно - просто Ирина Фарион. Я борюсь за справедливость", - приводит ее слова телеканал.
СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион